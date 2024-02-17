Stado krava pregazilo planinara u Austriji, umro je: Njegova žena je povrijeđena

Tokom planinarenja u gornjoj Štajerskoj jučer poslijepodne, stado krava napalo je stariji bračni par iz Beča koji je šetao sa psom, što je završilo tragičnim ishodom. Muškarac (85) je od zadobivenih ozljeda preminuo u bolnici, dok je njegova supruga (82) stabilno, piše vienna.at.Incident se dogodio oko 17:45 sati na šumskom putu u mjestu Ramsau am Dachstein, nedaleko od planinarskog doma Austriahütte. Bračni par je sa svojim psom naišao na stado goveda pasmine Murbodner, među kojima je bilo i nekoliko krava s teladi. Prema izjavama svjedoka, životinje je vjerojatno uznemirio pas, nakon čega su nasrnule na 85-godišnjaka i njegovu suprugu te ih pregazile.

U pomoć teško ozlijeđenom paru odmah su priskočili drugi planinari i osoblje obližnjeg doma, koji su pozvali hitne službe. Unatoč brzoj intervenciji, 85-godišnjak je preminuo na putu do bolnice u Salzburgu, kamo ga je prevozio spasilački helikopter. Njegova 82-godišnja supruga prevezena je u bolnicu u Salzburgu i njezino je stanje stabilno. Pas je zadobio samo lakše ozljede te je u međuvremenu predan rodbini stradalih,piše N1

Državno odvjetništvo u Leobenu naložilo je obdukciju tijela preminulog muškarca kako bi se utvrdilo jesu li ozljede zadobivene u napadu izravan uzrok smrti. Policija navodi kako je preminuli bio iskusan planinar, a točne okolnosti koje su dovele do tragedije još se istražuju.

