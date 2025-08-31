U Gazi u 24 sata ubijeno još 88 Palestinaca, ukupno ​​63.459

Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je da je u bolnice u Gazi u posljednja 24 sata dovezeno 88 ubijenih Palestinaca. Ranjeno je 421.

Naveli su da je od 18. marta, kada je Izrael ponovo pokrenuo napade, nakon prekršenog primirja, ubijeno 11.328 Palestinaca, a 48.215 je ranjeno.

U Gazi je, prema izvještajima, 30 Palestinaca ubijeno, a 166 ranjeno u napadima usmjerenim na one koji čekaju humanitarnu pomoć u posljednja 24 sata.

Od 27. maja, broj Palestinaca ubijenih u sistematskim napadima predvođenim Izraelom i SAD-om, usmjerenim na takozvane punktove za distribuciju pomoći, dostigao je 2.248, a broj ranjenih dostigao je 16.600,piše

Sedam osoba, uključujući djecu, umrlo je u bolnicama u Gazi u posljednja 24 sata od pothranjenosti i gladi, čime je broj umrlih od gladi porastao na 339, od kojih je 124 djece.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

Facebook komentari