U Gazi u 24 sata ubijeno još 88 Palestinaca, ukupno ​​63.459

Objavljeno prije 2 dana

U izraelskim napadima na Pojas Gaze od 7. oktobra 2023. godine ubijeno je 63.459 Palestinaca.

 People walk amid collapsed buildings along Saftawi street in Jabalia in the northern Gaza Strip on February 5, 2025 during a ceasefire deal in the war between Israel and Hamas. Palestinian militant group Hamas lashed out on February 5, at President Donald Trump's shock proposal for the United States to take over the Gaza Strip and resettle its people in other countries, seemingly whether they want to leave or not. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je da je u bolnice u Gazi u posljednja 24 sata dovezeno 88 ubijenih Palestinaca. Ranjeno je 421.

Naveli su da je od 18. marta, kada je Izrael ponovo pokrenuo napade, nakon prekršenog primirja, ubijeno 11.328 Palestinaca, a 48.215 je ranjeno.

U Gazi je, prema izvještajima, 30 Palestinaca ubijeno, a 166 ranjeno u napadima usmjerenim na one koji čekaju humanitarnu pomoć u posljednja 24 sata.

Od 27. maja, broj Palestinaca ubijenih u sistematskim napadima predvođenim Izraelom i SAD-om, usmjerenim na takozvane punktove za distribuciju pomoći, dostigao je 2.248, a broj ranjenih dostigao je 16.600,piše

Sedam osoba, uključujući djecu, umrlo je u bolnicama u Gazi u posljednja 24 sata od pothranjenosti i gladi, čime je broj umrlih od gladi porastao na 339, od kojih je 124 djece.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.


