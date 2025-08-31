Huti najavili masovne napade na Izrael: Osjetiti će naše rakete i dronove!

Ova izjava uslijedila je dan nakon što je potvrđeno da je u izraelskom zračnom napadu na Sanu poginuo premijer hutske vlade Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, zajedno s nekoliko ministara i visokih zvaničnika pokreta.

U obraćanju emitovanom na televiziji Al-Masirah, al-Huthi je naglasio da posljednji izraelski udari na teritorije pod kontrolom Huta “neće slomiti moral boraca niti oslabiti njihov otpor”, već će, kako tvrdi, dodatno pojačati napade na Izrael,pišu Vijesti

Prema pisanju saudijskog portala al-Hadath, među ubijenim su i ministri vanjskih poslova, pravde, omladine i sporta, kao i resora za socijalnu politiku i rad.

Huti poručuju da njihova borba tek ulazi u novu fazu, a Izrael upozoravaju da će “osjetiti posljedice” ubistava njihovih lidera.

