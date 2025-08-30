Da li je krenuo projekat ‘Veliki Izrael’: Napali su Liban i Siriju, udari sve intenzivniji

Izraelsko ratno zrakoplovstvo nastavilo je s napadima na ciljeve u Siriji i Libanu, time su potvđene sumnje da Izrael nema namjeru poštovati primirja.

Na jugu Libana, u zračnim udarima pogođeno je nekoliko objekata. IDF ih je okarakterisao kao podzemna vojna skladišta pokreta Hezbolah.

Izraelska vojska najavljuje nove napade na Hezbolah i to samo dva dana nakon usvajanja rezolucije od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda- kojom se okončava djelovanje UNIFIL-a, najdugovječnije mirovne misije UN-a koja je pokrenuta 1978. godine.

Više od deset hiljada pripadnika međunarodnih snaga 31. decembra 2026.godine početi će postupno povlačenje iz Libana, te se očekuje da će libanske vlasti preuzeti potpunu kontrolu na jugu zemlje.

Povlačenje snaga UN-a s izraelsko-libanske granice stvara priliku za daljnje akcije Izraela, dok unutrašnja nestabilnost u Libanu prijeti eskalacijom sukoba.

A sirijski scenarij, koji označava podršku jednoj od marginaliziranih grupa i stajanje u njenu zaštitu radi teritorijalnog širenja Izraela.

Osnova za stvaranje velikodržavnog projekta “Velikog Izraela” nesumnjivo oslanja na okupaciju sirijskog dijela Golanske visoravni, ali i južnog Libana sve do rijeke Litani.

