Šok zbog tajne američke operacije! ‘Tačno tako su se ponašali nacistička Njemačka prije rata i Rusi pred napad na Ukrajinu’

Danci su u šoku nakon izvješća koje ukazuje na to da su obavještajni časnici bili uključeni u tajnu operaciju kako bi se utro put američkom preuzimanju Grenlanda, prenosi Jutarnji list.

Popisi onih koji se odupiru i popisi ‘kolaboracionista‘, potajni razgovori s poslovnim ljudima, kopanje po povijesti ne bi li se pronašli krimeni i zamjeranja koja se mogu iskoristiti za rasplamsavanje sukoba i kao izlika za osvajački pohod.

Nacistički špijuni prikupili su sve te informacije prije nego što su Europu gurnuli u rat 1939. Ruska Federalna sigurnosna služba (FSB) prikupila je iste informacije u Ukrajini prije invazija na tu zemlju 2014. i 2022.

A sada, prema eksplozivnom izvješću koje je izašlo u javnost, SAD radi isto to na Grenlandu i u Danskoj, piše u svojoj analizi konzervativni britanski The Telegraph. Američki predsjednik Donald Trump već dugo žudi za Grenlandom, najvećim otokom na svijetu prebogatim rudnim bogatstvom i ključnim resursima, koji smatra ključnim za zaštitu svoje domovine, obranu “međunarodne sigurnosti” i osiguranje opskrbe vitalno važnim rijetkim zemnim mineralima koji ne bi bili kineski.

No, Danska – i grenlandski političari koji se zalažu za neovisnost – više su puta odbili njegove ponude za kupovinu tog djelomično autonomnog danskog teritorija i odbacili prikrivene prijetnje invazijom.

Ipak, Amerikanci se čine nepokolebljivima i sada izgleda kao da javni pritisak nadograđuju tajnim zavjerama. “Ono što su nam izvori opisali… jest tajna ili prikrivena operacija osmišljena za stvaranje svojevrsnog grenlandskog oslobodilačkog pokreta koji bi mogao razoriti odnose između Danske i Grenlanda i tako utrti put američkom preuzimanju Grenlanda”, kaže Niels Fastrup, jedan od novinara koji je u srijedu objavio priču za danski javni medijski servis DR.

To je iznimna optužba s potencijalno zapanjujućim implikacijama za dva NATO saveznika, a dobila je i kredibilitet oštrim odgovorom Kopenhagena. Umjesto da umanji značenje izvješća, danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen pozvao je američkog otpravnika poslova u Kopenhagenu, Marka Stroha – glavnog američkog diplomata u Danskoj dok Trumpov izbor za veleposlanika još čeka potvrdu – na “preventivni razgovor”.

Sve to sugerira da Kraljevina Danska smatra kako se prvi put od Drugog svjetskog rata suočava s prijetnjom invazije, i to od zemlje koja bi trebala biti njezin najvažniji saveznik. Sam Trump odbio je isključiti uporabu vojne sile.

Zavjera

Amerikanci su, pak, umanjili značaj ovog spora. Dužnosnik Bijele kuće u četvrtak je rekao da bi se Danci trebali “smiriti”. No, Fastrup i njegova kolegica Lisbeth Quass kažu da su mjesecima istraživali američke aktivnosti na Grenlandu i otkrili neupitne prevare.

Priča koju su objavili u srijedu temeljila se na iscrpnim intervjuima s najmanje osam dobro upućenih izvora koji su identificirali “najmanje tri” Amerikanca s vezama s američkim predsjednikom, za koje se vjeruje da su uključeni u tajne aktivnosti.

Prva od tih osoba, navode, je muškarac koji je došao na Grenland jednog snježnog dana ranije ove godine s misijom sastavljanja popisa građana Grenlanda koji podržavaju Trumpove planove za preuzimanje otoka i koji bi mogli biti potencijalni regruti za secesionistički pokret diljem otočkog teritorija i Danske.

Također je, kako tvrde, sastavio popis stanovnika koji bi se mogli protiviti preuzimanju, a barem jedan izvor rekao je Fastrupu i Quassu da je također tražio od lokalnog stanovništva priče koje bi se mogle iskoristiti za prikazivanje Danske u lošem svjetlu u američkim medijima – skandali koji su se našli na popisu uključivali su sterilizaciju žena starosjedilaca i prisilno preseljenje djece radi obrazovanja u Dansku, što su oboje stvarni povijesni krimeni.

Navodno su još dvojica Amerikanaca često održavala sastanke s lokalnim političarima i poslovnim čelnicima u pokušaju izgradnje odnosa koji bi se mogli iskoristiti u slučaju američkog preuzimanja.

Novinari su do sada odbili imenovati bilo koga od tih osoba i iz sigurnosnih razloga nisu otkrili određene detalje, uključujući specifično ponašanje koje ukazuje na tajnu, a ne legitimnu aktivnost.

