O ovome ne pričaj ni rođenoj majci: Arapi kažu da ove 4 stvari nikako ne smijete reći drugima

U današnjem svijetu prepunom društvenih mreža, gdje se privatni život servira kao javna zabava, ove drevne mudrosti zvuče još aktuelnije nego ikada. Postoje stvari koje, ma koliko bliski bili s nekim, ne treba dijeliti – čak ni s vlastitom majkom. Jer neke tajne nisu teret, već štit.

U nastavku donosimo četiri arapske mudrosti o onome što nikada ne smijete reći drugima, čak i kada vas nagovara povjerenje, alkohol ili trenuci slabosti.

1. Nikada ne otkrivaj slabosti svog srca

Arapska poslovica kaže: „Ko otkrije ranu pred svijetom, dao je neprijatelju nož.“

Ljudsko srce ima pukotine koje nosimo iz prošlosti: neuzvraćene ljubavi, izdaje, komplekse, sramote. Iako se čini da rasterećenje dolazi kada nekome sve ispričamo, istina je da se time izlažemo opasnosti. Čak i najbliži ljudi, u trenutku ljutnje ili zavisti, mogu naše slabosti iskoristiti protiv nas.

Zato mudraci savjetuju: „Zadrži barem jednu tajnu u grudima, da ostaneš gospodar svoje intime.“

Praktičan primjer: možda želite ispričati prijateljici koliko ste ljubomorni na uspjeh kolegice, ili majci da se bojite da nikada nećete uspjeti u životu. U trenutku podrške, to izgleda sigurno. Ali sutra, u raspravi ili ogovaranju, te riječi mogu postati vaše prokletstvo.

Pouka: Ljubav, strahovi i unutarnje nesigurnosti trebaju ostati vaša privatna mapa. Dijelite ih samo sa sobom ili s Bogom, jer jedino tako ostajete nedodirljivi.

2. Ne pričaj o svom bogatstvu – ni pravom ni lažnom

Još jedna arapska izreka glasi: „Blago koje se vidi, traži lopova.“

Govori li čovjek o svom novcu, nekretninama ili čak planovima da se obogati, otvara vrata zavisti. A zavist je, prema arapskoj tradiciji, jedna od najopasnijih ljudskih energija – skrivena poput otrova, a razorna poput mača.

Čak i siromaštvo ne treba glasno isticati. Ako stalno govorite koliko vam je teško, neki će vas sažalijevati, ali drugi će vas smatrati slabim i bezvrijednim.

Primjer: ljudi često vole reći koliko su uštedjeli, planove za pokretanje biznisa, ili koliki im je bonus na poslu. No, nikada ne znate ko to sluša i kakve misli mu prolaze glavom.

Pouka: Vaša financijska situacija – bilo dobra ili loša – treba biti vaša unutarnja stvar. Jer ljudi ne žele uvijek da budete sretni; ponekad žele da budete nesretniji od njih.

3. Ne izdaj svoje porodične slabosti

Postoji jedna stara arapska mudrost: „Kuća bez tajne je kuća bez krova.“

To znači da svaka obitelj, ma koliko izgledala idealno, nosi svoje borbe: svađe, dugove, bolesti, pogreške. No, ono što se dešava unutar četiri zida, ne smije postati javna hrana za tuđa usta.

Mnogi ljudi iz nepažnje ili potrebe za razumijevanjem iznose vani porodične probleme: muž i žena se posvađaju, pa ona ode majci i ispriča sve detalje; djeca govore o roditeljskim greškama prijateljima; braća otkrivaju međusobne zavisti rodbini.

Arapi kažu: „Onaj ko pere svoju odjeću pred svima, neka se ne čudi kada mu se smiju zbog mrlja.“

Pouka: Porodica je poput tvrđave – zidovi služe da čuvaju i dobro i loše. Ako ih sami rušite, ne očekujte da vas neko drugi zaštiti.

4. Ne otkrivaj svoje buduće planove

Četvrta mudrost, možda i najvažnija, kaže: „Ako ti Bog dadne ideju, čuvaj je u tišini dok ne sazrije.“

Ljudi često griješe govoreći drugima šta namjeravaju – završiti fakultet, promijeniti posao, kupiti stan, napisati knjigu, započeti vezu ili brak. Naizgled nevino dijeljenje planova može izazvati dvije stvari:

Zavist i sabotažu – neko može namjerno ili slučajno osujetiti vaš put.

Energetski gubitak – kad o planu previše pričamo, gubimo motivaciju da ga ostvarimo.

Arapski učitelji tvrde da riječ ima moć stvaranja, ali i moć uništavanja. Ono što prerano izgovorite, može se raspršiti poput dima prije nego što postane stvarnost.

Primjer: kažete kolegi da planirate otvoriti vlastiti biznis. Možda vam se nasmiješi i kaže „super ideja“, a zatim sam krene u isti pothvat. Ili pak, jednostavno vam svojim negativnim komentarima ubije volju.

Pouka: Najbolje je da drugi vide vaše rezultate, a ne vaše planove. Jer ono što raste u tišini, ima najveće šanse da procvjeta.

Moć tišine je najveća mudrost

U svijetu u kojem svi sve objavljuju, mudri čovjek zna da se snaga krije u šutnji. Arapi nas stoljećima uče da postoje četiri stvari koje nikada ne smijemo otkriti drugima: slabosti srca, stanje bogatstva, porodične tajne i buduće planove.

Jer ono što izgovorimo, više ne pripada nama. Postaje oružje u tuđim rukama, bilo da ga koriste iz zlobe, zavisti ili obične nepažnje.

Zapamtite: čak i rođenoj majci ne morate reći sve. Ljubav majke je ogromna, ali i ona može pogriješiti, prenijeti vašu priču dalje ili vas nesvjesno oslabiti svojim brigama.

Najveća arapska tajna je jednostavna: budi tih kad treba, govori kad moraš, i neka tvoje riječi budu dragulji, a ne kamenje koje drugi mogu baciti na tebe.

Facebook komentari