Dan kada je otišla princeza Dajana: Njena smrt i dalje je ostala pod velom misterije

Dajana (Diana), princeza od Velsa preminula je na današnji dan 1997. godine, kada je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Naslovne stranice su bile izbrisane i frenetično ponovo štampane. Svaka TV stanica na planeti je počela s programom uživo. Predsjednici, premijeri i Papa odali su počast. Milioni Britanaca, prema nekim procjenama, krenuli su na hodočašće u centar Londona kako bi odali počast jednoj ženi.

Nesreća se desila kasno navečer kada se automobil, u kome je bila sa partnerom Dodijem Al Fajedom, zakucao u jedan od stubova tunela u Parizu bježeći od paparaca koji su ih proganjali. Nesretna princeza imala je samo 36 godina kada je stradala.

Misterija o smrti

Smrt o njenog pogibiji i dalje je velika misterija. Jedni tvrde da su za sve krivi paparaci, drugi da je njena smrt nije bila posljedica stravične saobraćajne nesreće već vješto isplaniranog ubistva iza koga je stajao niko drugi do britanski dvor.

U smrskanom automobilu na licu mjesta je poginuo Dodi Al Fajed i vozač Anri Pol, dok je princeza Dajana podlegla teškim povredama u pariskoj bolnici četiri sata kasnije. Preživio je njihov tjelohranitelj Trevor Rese-Džons, koji je mnogo godina kasnije opisao šta se dešavalo u prvim sekundama nakon nesreće.

Dozivala Dodija

Prema njegovim riječima Dajana je u polusvjesnom stanju, smrskane glave i grudnog koša ležala na zadnjem sjedištu i tiho dozivala Dodija. Paparaci koji su ih jurili na motoru prvi su stigli na mjesto nesreće i slikali nesretnu princezu Dajanu smrskane glave kako se bori za život.

Na mjesto nesreće među prvima je stigao i vatrogasac Ksavijer Gurmelo. Prema njegovim riječima u prvom trenutku nije ni bio svjestan da pomaže princezi Dajani. Kad je shvatio o kome se radi bio je šokiran.

– Na engleskom je rekla: “O moj Bože, šta se dogodilo?”. Mogao sam to da razumijem, pa sam pokušao da je smirim, uzeo sam njenu ruku – ispričao je mnogo godina kasnije Gurmelo prisjećajući se posljednjih riječi nesretne princeze.

Prebačena u vozilo Hitne pomoći

Nakon što je izvadio iz automobila, Dajana je prebačena u kola Hitne pomoći i pod rotacijama prebačena u bolnicu gdje je preminula zbog izuzetno teških povreda i unutrašnjeg krvarenja.

U 4 ujutro, nakon tragične saobraćajne nesreće, princeza Dijana bila je proglašena mrtvom.



Sahranjena je 6. septembra, a brojne teorije zavjere koje prate njenu pogibiju dodatno su buknule 2003. kad je pronađena bilješka same princeze Dajane u kojoj ona jasno izražava sumnju da njen bivšu muž Čarls (Charles) planira da je ubije.

Međutim, istraga Skotland Jarda je utvrdila je da je nesreća uzrokovana neopreznom vožnjom, a putnici su poginuli jer nisu bili vezani pojasom. Tako je Čarls i službeno oslobođen od svih sumnji, ali to nije spriječilo ljude da nastave sa vjerovanjem kako je kraljevska porodica kriva za Dajaninu smrt.

Posjeta BiH 1997. godine

U avgustu 1997. godine, samo nekoliko sedmica prije nego što je princeza Dajana tragično poginula u saobraćajnoj nesreći, otputovala je u Bosnu u sklopu svoje kampanje protiv mina.

Njena posjeta Bosni bila je u sklopu Mreže preživjelih od mina (LSN), organizacije koja radi na pomoći žrtvama mina širom svijeta.

– “Nisam politička figura. Kao što sam rekla tada, a želim ponoviti i sada, moji interesi su humanitarni. Zato sam se osjećala privučena ovom ljudskom tragedijom. Kako zemlje koje proizvode i trguju ovim oružjem mogu uskladiti svoju savjest s takvim ljudskim razaranjem – rekla je Dajana u junu 1997.

