Lideri zemalja se okupili: 25. sastanak Vijeća šefova država Šangajske organizacije za saradnju

Kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping) danas je izjavio da Kina i Turska trebaju ojačati sinergiju između inicijativa Pojas i put i Srednji koridor, pozdravljajući “duh oslanjanja na sebe” Ankare, javlja Anadolija.

Rekao je da su Kina i Turska i sile u usponu i važni članovi globalnog juga, obje posjeduju duh “nezavisnosti i oslanjanja na sebe”, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Pekinga.

Sijeve primjedbe uslijedile su tokom bilateralnog sastanka s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom (Recepom Tayyipom Erdoganom) u sjevernom lučkom gradu Tianjinu, prije večere koju će kineski lider prirediti u čast lidera koji prisustvuju samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).

– Održavanje visokog nivoa razvoja odnosa Kine i Turske služi fundamentalnim interesima obje zemlje i zajedničkim interesima globalnog Juga – rekao je Si.

Dvije zemlje, naveo je, trebale bi iskoristiti trend “vremena mira, razvoja, saradnje i obostrano korisnih rezultata, postići obostrani uspjeh na putu ka nacionalnom prosperitetu, podići strateške odnose saradnje Kine i Turske na nove visine i zajednički promovisati izgradnju pravednijeg i ravnopravnijeg globalnog sistema upravljanja”.

Naglašavajući da se sljedeće godine obilježava 55. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje, Si je rekao da Kina i Turska trebaju iskoristiti ovu priliku da podignu bilateralne odnose na novi nivo.

– Trebale bi učvrstiti političko međusobno povjerenje, podržavati se u pitanjima koja se tiču međusobnih ključnih interesa i glavnih briga, te ojačati saradnju u borbi protiv terorizma i sigurnosti – dodao je.

Dvije strane, rekao je Si, trebale bi produbiti praktičnu saradnju, ojačati sinergiju između inicijative Pojas i put i inicijative Srednji koridor, promovisati razvoj južne rute željezničkog ekspresa Kina – Evropa, poboljšati saradnju u tradicionalnim oblastima kao što su ekonomija, trgovina, kultura i turizam, te stvoriti nove naglaske u saradnji u oblasti nove energije, 5G i biomedicine.

– Trebali bi ojačati multilateralnu saradnju, blisko koordinirajući unutar okvira kao što su Ujedinjene nacije, G20 i Šangajska organizacija za saradnju kako bi zajednički održavali međunarodni red i pravila, branili međunarodnu pravednost i pravdu i doprinosili svjetskom miru i stabilnosti – dodao je.

