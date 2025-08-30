Bivši predsjednik skupštine upucan nasred ulice: Ubica mu prišao i ispalio sedam hitaca, pa pobjegao na biciklu

Ranije tog dana, Nacionalna policija je saopćila da je jedna politička ličnost ubijena nakon pucnjave u zapadnom ukrajinskom gradu, prenosi Telegraf.rs. Poslanica iz stranke Evropska solidarnost Irina Heraščenko naknadno je potvrdila za Kyiv Independent da je Parubij bio žrtva.

Također, vijest o njegovoj smrti je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

– Ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko i generalni tužilac Ruslan Kravčenko su me upravo obavijestili o prvim poznatim okolnostima strašnog ubistva u Lavovu. Andrej Parubij je preminuo – rekao je Zelenski.

Vlasti su oko podne dobile prijavu o pucnjavi u južnom Lavovu, saopćila je policija. Žrtva je preminula na licu mjesta.

Zvaničnici nisu komentarisali potencijalne osumnjičene ili mogući motiv. Pozivajući se na izvore, Suspilne je izvijestio da je osumnjičeni napadač bio obučen kao kurir i da je vozio električni bicikl.

Napadač je, kako se navodi, prišao Parubiju, otvorio vatru i pobjegao sa mjesta zločina na biciklu. Na mjestu zločina pronađeno je sedam čahura, rekli su izvori iz policije za Suspilne.

Parubij je predvodio samoodbranu Majdana tokom protesta Euromajdana 2013-2014, od 2014. do 2016. je bio sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Ukrajine. Od 2016. do 2019. je bio prvi zamjenik predsjednika Vrhovne rade.

Facebook komentari