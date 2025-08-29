Svijet

Grčki medicinari protestovali protiv izraelskih napada na bolnice u Gazi

Objavljeno prije 47 minuta

Tokom protesta demonstranti su nosili palestinske zastave i uzvikivali parole podrške Palestini poput “Sloboda Palestini”

Grupa zdravstvenih radnika u petak je održala protest u Grčkoj protiv nedavnog izraelskog napada na veliku bolnicu u Gazi,piše Avaz

Zdravstveni radnici okupili su se ispred izraelske ambasade u Atini kako bi osudili smrtonosne udare izvedene u ponedjeljak na medicinski kompleks Naser (Nasser) u južnoj Gazi, u kojima je ubijeno najmanje 20 ljudi, uključujući pet novinara.

Tokom protesta demonstranti su nosili palestinske zastave i uzvikivali parole podrške Palestini poput “Sloboda Palestini”.

Nosili su i razne transparente protiv izraelskih napada, među kojima je bio i natpis “Zaustavite masakr”.

Neki od učesnika protesta došli su obučeni u doktorske mantile s crvenom bojom koja je simbolizirala krv, kako bi ukazali na izraelske napade na zdravstvene ustanove u opkoljenom Pojasu Gaze.

Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, u izraelskom napadu na kompleks Naser u Kan Junisu (Khan Younisu) u ponedjeljak ubijeno je najmanje 20 ljudi, uključujući pet novinara i jednog vatrogasca.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu koja se suočava s glađu.


