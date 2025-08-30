Zelenski odbacio prijedloge o tampon-zoni za okončanje rata u Ukrajini

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je prijedloge o formiranju tampon-zone između ukrajinskih i ruskih snaga kao dio mirovnog sporazuma, ocijenivši da takvo rješenje ne odražava realnost savremenog ratovanja.

– Samo oni koji ne razumiju tehnološko stanje današnjeg rata predlažu tampon-zonu – rekao je Zelenski novinarima u petak, piše BBC.

Dio eventualnog primirja

Njegov komentar uslijedio je nakon izvještaja da evropski lideri razmatraju tampon-zonu širine 40 kilometara kao dio eventualnog primirja ili dugoročnijeg sporazuma. Rat u Ukrajini prerastao je u sukob koji u velikoj mjeri određuje dron-tehnologija, a Zelenski je naglasio da tampon-zona na određeni način već postoji zbog prijetnje napada dronovima u blizini linije fronta.

Tampon-zone obično stvaraju demilitarizirane prostore između zaraćenih strana, poput onih između Sjeverne i Južne Koreje ili fizičke granice poput Željezne zavjese koja je poslije Drugog svjetskog rata dijelila Sovjetski savez i Zapad.

Prema pisanju Politica, evropske diplomate navele su da je prijedlog među vojnim i civilnim zvaničnicima predviđao pojas teritorije u Ukrajini koji bi bio blokiran između dvije vojske.

Međutim, Zelenski je istaknuo da već postoji prostor s obje strane linije fronta gdje teško naoružanje ne može djelovati zbog rizika od napada dronovima.

– Danas se naše teško naoružanje nalazi na udaljenosti većoj od 10 kilometara jedno od drugog, jer sve pogađaju dronovi – rekao je.

– Ova tampon-zona, a kako je ja zovem “mrtva zona”, a drugi “siva zona”, već postoji – dodao je Zelenski.

Ustupanje teritorije

Svaki takav sporazum mogao bi značiti i da bi Ukrajina morala ustupiti dio teritorije unutar zone, što je Zelenski također odbio.

– Ako Rusija želi veću udaljenost od nas, mogu se povući u privremeno okupirane teritorije Ukrajine – kazao je ukrajinski predsjednik.

Dodao je i da Rusija nije spremna na diplomatiju, već traži načine da odgodi kraj rata.

Diplomatska inicijativa predvođena SAD-om s ciljem okončanja ruske invazije, koja traje već više od 40 mjeseci, gubi na snazi. Susret na visokom nivou prošle sedmice između američkog predsjednika Donalda Trampa, Zelenskog i europskih lidera probudio je nadu u mogući samit ukrajinskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

