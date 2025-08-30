Rusija je spremna pružiti pomoć talibanskoj vladi u Afganistanu, posebno u borbi protiv terorizma i proizvodnje narkotika, usred pokušaja Zapada da destabilizira zemlju, izjavio je tajnik Vijeća sigurnosti Sergej Šojgu, prenosi RT.

U kolumni objavljenoj danas za ruski medij Rossiyskaya Gazeta, bivši ministar odbrane istaknuo je da Rusija želi pomoći Afganistanu da povrati status “nezavisne, suverene države, slobodne od terorizma, rata i narkotika.”

“Zapad usporava razvoj Afganistana”

Šojgu je kritizirao zapadne zemlje zbog, kako je naveo, politiziranja humanitarne pomoći i opstrukcije oporavka Afganistana.

– Zapad usporava razvoj Afganistana… vezujući pomoć isključivo za ostvarenje svojih sebičnih interesa – napisao je Šojgu. Naglasio je da je oko 7,7 milijardi eura afganistanske državne imovine zamrznuto u inostranstvu, dodajući da bi se ta sredstva mogla iskoristiti za rješavanje društvenih i ekonomskih problema.

Šojgu je također rekao da su talibani ostvarili napredak u suzbijanju proizvodnje narkotika i borbi protiv terorista Islamske države, ali je upozorio na “dokumentirane prelaze boraca iz drugih regija u Afganistan”, za koje tvrdi da su organizirani uz podršku zapadnih obavještajnih službi kako bi se stvorila nestabilnost u blizini Rusije, Kine i Irana.

Pred Afganistanom je mnogo posla

S obzirom na preostale zapadne sankcije i probleme s drogom i teroristima, Afganistanu predstoji puno posla kako bi stabilizirao situaciju u zemlji, rekao je Šojgu.

– Rusija je spremna pružiti pomoć talibanima u tom pogledu, uključujući razvoj saradnje u borbi protiv terorizma i narkotika… Očekujemo da će ta koordinacija, uz sveobuhvatnu podršku susjednih zemalja Afganistana, pridonijeti njegovom ekonomskom razvoju i prosperitetu – dodao je.

Podsjetimo, talibani su preuzeli kontrolu nad Afganistanom 2021. godine nakon povlačenja američkih snaga. Kaotična evakuacija s aerodroma u Kabulu izazvala je žestoke kritike administracije bivšeg predsjednika Džoa Bajdena i široko je ocijenjena kao geopolitička katastrofa za Vašington.

U julu je Rusija postala prva zemlja koja je priznala talibansku vladu, nakon što je Moskva izbacila talibane s popisa terorističkih organizacija, pozivajući se na njihov napredak u borbi protiv regionalnih ekstremističkih skupina.

