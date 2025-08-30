Tramp ukinuo obezbjeđenje Kamali Haris: Šta stoji iza odluke?

Američki predsjednik Donald Tramp ukinuo je zaštitu Tajne službe koja je bila obezbijeđena za Kamalu Haris tokom mandata bivšeg predsjednika Džoa Bajdena.

Prema zakonu, bivši potpredsjednici i njihove porodice imaju pravo na šest mjeseci zaštite nakon završetka mandata. Taj period se, međutim, može produžiti, što je Bajden navodno i učinio prije nego što je napustio dužnost.

Odluka izazvala kontroverze

Odluka Donalda Trampa izazvala je kontroverze, a guverner Kalifornije Gejvin Njusom i gradonačelnica Los Anđelesa Keren Bas nazvali su je politički motivisanom. Do sada ni Bajden ni Haris nisu komentarisali razloge za produženje zaštite nakon propisanih šest mjeseci.

CNN je ranije objavio da je Bajden produžio mandat za godinu dana neobjavljenom direktivom prije napuštanja funkcije. Sa pravne tačke gledišta, Bajden je imao pravo to učiniti.

Zakon iz 2008. godine predviđa da Tajna služba može pružiti zaštitu bivšim potpredsjednicima, njihovim supružnicima i djeci mlađoj od 16 godina. Iako se navodi da zaštita ne bi trebala trajati duže od šest mjeseci, ministar domovinske sigurnosti može narediti “privremenu zaštitu” kada “informacije ili okolnosti zahtijevaju takvu mjeru”.

Opravdanje produženja

Izvori bliski situaciji rekli su za CBS da nedavna procjena prijetnji nije otkrila ništa što bi opravdalo produženje zaštite za Haris. Međutim, njen tim je bio zabrinut da bi kao prva žena koja je obavljala funkciju potpredsjednice i kandidatkinja na kontroverznim izborima mogla biti izložena dodatnim prijetnjama.

Tokom mandata i kampanje 2024. godine Haris je primila brojne prijetnje. Primjerice, nekoliko muškaraca je uhapšeno zbog prijetnji putem interneta, a 2021. godine jedna žena iz Floride priznala je da je slala video snimke svom suprugu s vatrenim oružjem i govorila da se “ubistvo” može izvršiti u roku od 50 dana.

U martu, nakon što je Haris napustila funkciju, muškarac iz Floride je uhapšen zbog prijetnje snajperskom puškom.

Tajna služba osigurava domove bivših zvaničnika, uključujući Harisovu rezidenciju u Los Anđelesu, instalira sigurnosne sisteme i pratnju, te identifikuje i nadzire potencijalne prijetnje, uključujući prijetnje putem interneta i društvenih mreža.

Troškovi ovakve zaštite nisu javno objavljeni, ali privatno obezbjeđenje VIP osoba često dostiže milione dolara godišnje. Primjerice, kompanija Meta je 2023. godine navodno platila preko 23 miliona dolara za zaštitu Marka Cakerberga.

Pored Haris, nekoliko bivših Trampovih saradnika, uključujući Majka Pompea i Džona Boltona, također je izgubilo zaštitu. Za razliku od potpredsjednika, bivši predsjednici imaju doživotnu zaštitu, osim ako se sami ne odreknu te privilegije.

