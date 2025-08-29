Turska prekinula ekonomske veze sa Izraelom: Zatvorila im morske luke i zračni prostor

Turska će potpuno prekinuti ekonomske i trgovinske veze sa Izraelom te zatvoriti svoj zračni prostor za izraelske avione usred napetosti oko rata u Gazi, poručio je turski šef diplomatije Hakan Fidan.

Turska je odlučila zabraniti izraelskim brodovima korištenje svojih luka, turskim brodovima korištenje izraelskih luka i uvesti ograničenja za ulazak aviona u turski zračni prostor, rekao je u petak turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan.U komentarima parlamentu, koji su saželi korake koje je Turska već poduzela protiv Izraela zbog rata u Gazi ili ih je počela provoditi, dao je malo detalja.

Turska je žestoko kritikovala izraelsku ofanzivu u Gazi i optužuje je za genocid u palestinskoj enklavi, što Izrael poriče. Ankara je zaustavila svu trgovinu s Izraelom, pozvala na međunarodne mjere protiv njega i pozvala svjetske sile da prestanu podržavati Izrael.

Izvori su prošle sedmice rekli Reutersu da su turske lučke vlasti također počele neformalno zahtijevati od brodarskih agenata da dostave pisma u kojima se izjavljuje da brodovi nisu povezani s Izraelom i da ne prevoze vojni ili opasan teret namijenjen toj zemlji.

Izvor je također rekao da će brodovima pod turskom zastavom biti zabranjeno pristajanje u izraelske luke.

“Potpuno smo prekinuli trgovinu s Izraelom, zatvorili smo naše luke za izraelske brodove i ne dopuštamo turskim brodovima da idu u izraelske luke”, rekao je Fidan na vanrednoj parlamentarnoj sjednici o izraelskim napadima na Gazu,pišu Vijesti

“Ne dopuštamo kontejnerskim brodovima koji prevoze oružje i streljivo Izraelu da ulaze u naše luke, niti avionima da ulaze u naš zračni prostor”, dodao je, ne navodeći detalje.

