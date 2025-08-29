SAD blokirala Palestinu u Njujorku, Britanija blokirala Izrael u Londonu

Američki državni sekretar Marko Rubio, palestinskim zvaničnicima je zabranio prisustvovanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija slijedećeg mjeseca u Njujorku, uključujući predsjednika Muhameda Abasa.

Stejt Department im je poništio vize u okviru sankcija, kako prenosi New York Post. Razlog koji je naveden je podrška terorizmu, jednostrani potezi o državnosti i veličanje nasilja.

SAD je prvi put blokirala dolazak kompletne strane delegacije na Generalnu skupštinu UN-a.

Britanija blokirala izraelsku delegaciju

– Nijedna delegacija izraelske vlade neće biti pozvana na globalnu izložbu odbrane u Londonu slijedećeg mjeseca zbog rata u Gazi – saopštila je Vlada Velike Britanija a prenio BBC.

– Odluka izraelske vlade da dalje eskalira svoju vojnu operaciju u Gazi je pogrešna – izjavio je potparol Vlade.

– Kao rezultat toga, možemo potvrditi da nijedna delegacija izraelske vlade neće biti pozvana da prisustvuje DSEI UK 2025.

Izraelsko ministarstvo odbrane je potvrdilo da će se povući te je ovaj potez nazvalo namjernim i žalosnim činom diskriminacije.

Kada je riječ o liderima Velike Britanije oni su postali sve otvoreniji protiv izraelskog ratnog zbivanja u Gazi.

– Mora postojati diplomatsko rješenje za okončanje ovog rata sada, uz trenutni prekid vatre, povratak talaca i porast humanitarne pomoći narodu Gaze- stoji u današnjem saopštenju potparola Vlade Velike Britanije.

Pojedinačne izraelske firme

Izlaganje na sajmu koje će se održati od 9. do 12. septembra i dalje će biti dozvoljeno pojedinačnim izraelskim firmama u sektoru odbrane.

Vodeći britanski sajam odbrane DSEI, održava se svake dvije godine u londonskom Doklandsu. Sponzoriše ga britanska vlada.

Vezano za odluku Velike Britanije o ovogodišnjem događaju, Izraelsko ministarstvo odbrane je saopštilo da ta odluka ” uvodi politička razmatranja koja su potpuno neprikladna za profesionalnu izložbu odbrambene industrije”.

Helen Maguire, glasnogovornica Liberalnih demokrata za odbranu je izjavila:

– Britanska glava gura glavu u pijesak ako vjeruje da je ovo zamjena za zabranu izvoza oružja Izraelu. Sve manje od toga bilo bi potpuno zanemarivanje dužnosti ove vlade da okonča ljudsku katastrofu u Gazi – rekla je ona.

Druge opozicione stranke su bile kontaktirane od strane BBC-a za komentar.

DSEI predstavlja priliku za promociju odbrambene industrije određene zemlje, pa vlade postavljaju svoje štandove kako bi ojačale vlastitu industriju, čak i kada je njen veći dio u privatnom vlasništvu.

Aktivističke grupe su ove godine već planirale proteste na DSEI-u.

Podsjećamo najmanje je 63.025 Palestinaca ubijeno od oktobra 2023. godine.

