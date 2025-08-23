Izraelski službeni račun na arapskom “upozorava” Evropu na broj džamija: “Uklonite petu kolonu”

Zvanični izraelski X (bivši Twitter) račun na arapskom jeziku izazvao je val osude nakon što je objavio tvit u kojem se navodi da Europa, koja je 1980. imala manje od stotinu džamija, danas broji preko 20.000. U objavi se tvrdi da je to “pravo lice kolonizacije” i poziva evropske vlade da se “probude i uklone ovu petu kolonu”.

Iako je priznato da je sloboda vjeroispovijesti “osnovno ljudsko pravo”, u tvitu se tvrdi da “prava opasnost leži u sadržajima koji se podučavaju u nekim od tih džamija” jer navodno potiču “eskalaciju nasilja na ulicama Evrope” i “šire mržnju prema drugome”.

Izraz “peta kolona” potiče iz Španskog građanskog rata i označava grupu unutar zemlje koja radi na interesima neprijatelja. Mnogi korisnici društvenih mreža ocijenili su objavu kao islamofobnu kampanju usmjerenu protiv muslimana u Evropi, koja odražava krajnje desničarske stereotipe.

“Službena državna ideologija Izraela je globalni rasni rat protiv muslimana”, napisala je jedna osoba, dok je druga upitala: “Kakva bi bila reakcija da neka arapska država ovo napiše o sinagogama i Jevrejima?”

Korisnici su također kritizirali vrijeme objave, navodeći da u trenutku kada antimuslimanski rasizam u Evropi dostiže rekordne razine, takav sadržaj dodatno ugrožava sigurnost i dobrobit miliona ljudi.

Neki su istakli i paralelu s njemačkom desničarskom strankom AfD, napominjući: “Čak ni AfD ne tvita ‘Europa se mora probuditi i ukloniti ovu petu kolonu’ preko karte džamija.”

Kritičari su naglasili i licemjerje Izraela, podsjećajući da migraciju muslimana u Evropu ne može odvojiti od ratova i intervencija u regiji, u kojima je Izrael imao direktnu ili indirektnu ulogu.

S velikom muslimanskom populacijom u Evropi, koja danas broji oko 45-50 miliona, korisnici su istakli da su mnogi migranti do Evrope došli upravo zbog ratova i razaranja na Bliskom istoku.,piše Avaz

Objava izazvala je široku diskusiju na društvenim mrežama, a mnogi su kritizirali i izbor jezika za tvit, napominjući da arapski nije službeni jezik Evrope, te da je objava percipirana kao ritual ponižavanja muslimanskih čitatelja.

Facebook komentari