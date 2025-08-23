Američki plaćenici se raspitivali o palestinskom novinaru Mohamedu Salamu prije nego ga je Izrael ubio

Salama je ubijen zajedno s novinarom MEE-a Ahmedom Abu Azizom i još trojicom novinara u ponedjeljak ujutro dok su odgovarali na napad na bolnicu Nasser u Khan Younisu na jugu Gaze. U dva napada ubijeno je ukupno 20 Palestinaca, uključujući medicinare i hitne službe.

Nekoliko dana ranije, izvor za jednu od Salaminih glavnih istraga za MEE rekao mu je da su ih američki zaštitari koji su čuvali lokaciju nakratko pritvorili u centru za distribuciju pomoći.

Tamo su, rekao je izvor, ispitivani o identitetu novinara koji stoji iza priče. Salama je na priči radio anonimno iz sigurnosnih razloga.

“Izvor ne bi bio u kontaktu sa mnom osim ako ne bi mislio da nešto ozbiljno nije u redu”, rekao je Salama tadašnjim kolegama.

Na pitanje osjeća li se sigurno znajući da ga progone zbog njegovog posla, Salama je odgovorio: “Mi novinari nikada nismo sigurni u Gazi”.

Middle East Eye pitao je Safe Reach Solutions i UG Solutions, dvije američke sigurnosne kompanije koje rade na mjestima distribucije pomoći, jesu li bile uključene u ispitivanje izvora.

MEE je također pitao jesu li njihovi zaposlenici Izraelu dostavljali obavještajne podatke o identitetu palestinskih novinara poput Salame. Do objave nisu odgovorili.

Izrael održava potpunu opsadu Gaze od marta, dopuštajući ulazak samo male količine hrane nakon što je monopolizirao distribuciju pomoći putem Humanitarne fondacije za Gazu (GHF) koju podržavaju Izrael i SAD, marginalizirajući UN.

Otkad je GHF počeo s radom u maju, najmanje 1760 Palestinaca ubijeno je dok su tražili pomoć, prema UN-u.

UN kaže da je većinu njih ubila izraelska vojska, koja nadzire centre, ali nekoliko bivših plaćenika koji čuvaju lokacije istupilo je posljednjih sedmica rekavši da su svjedočili i izraelskim vojnicima i njihovim američkim kolegama kako pucaju na Palestince.

GHF je više puta porekao da su tražitelji pomoći upucani na njegovim lokacijama,pišu Vijesti

Middle East Eye zatražio je komentar od GHF-a i izraelske vojske. GHF je nazvao tvrdnju da je izvor ispitivan na jednoj od njihovih lokacija “apsurdnom i potpuno lažnom”.

Izrael je od oktobra 2023. ubio 246 palestinskih novinara u Gazi. Često pokušava diskreditirati žrtve lažno ih optužujući za veze s Hamasom. Od početka rata Izrael je ubio više od 62 000 Palestinaca

