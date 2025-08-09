Svijet

UN: Blokirana skoro polovina humanitarnih misija za Gazu, ometana od strane Izraela

Objavljeno prije 29 minuta

Timovi su ostavljeni da čekaju na putevima koji su često opasni, zakrčeni ili neprohodni, kaže portparol

UN je u četvrtak saopštio da je gotovo polovina humanitarnih misija u Pojasu Gaze bila blokirana, ometana ili odložena od strane Izraela u posljednjoj sedmici.

Pozivajući se na Ured za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), portparol Stefan Dužarik rekao je da se “kašnjenja i prepreke humanitarnih kretanja unutar Gaze nastavljaju, a kretanja koja su odobrile izraelske vlasti i dalje traju satima da se završe”.

– Timovi su ostavljeni da čekaju na putevima koji su često opasni, zakrčeni ili neprohodni – dodao je.

Ometanje kretanja pomoći
Napominjući da je “od 89 pokušaja koordinacije kretanja s izraelskim vlastima širom Pojasa Gaze, samo 59% olakšano” između prošle srijede i utorka, Dužarik je izvijestio da je “još 26% u početku odobreno, ali je potom ometano na terenu; 8% je u potpunosti odbijeno, a 7% su morali povući organizatori”.

Rekao je da je od 23 ometana kretanja, pet na kraju uspješno završeno, uključujući misije prikupljanja zaliha s prijelaza i evakuacije pacijenata.

Ali preostalih 18 nije završeno, dodao je.

Zabrinutost zbog ofanzive
O humanitarnoj situaciji, Dužarik je rekao da su kolege iz UN-a “duboko zabrinute zbog rizika od nadolazeće izraelske ofanzive na dodatne dijelove grada Gaze”, naglašavajući da bi “utjecaj potpune ofanzive bio više nego katastrofalan, ne samo za one u gradu već i za cijeli Pojas Gaze”.

Prema Dužariku, UN-ovi timovi za praćenje stanovništva ukazali su na to da je oko 1.300 ljudi pobjeglo iz sjeverne u južnu Gazu u ponedjeljak i utorak, čime je broj kretanja sjever-jug od 14. augusta, kada je objavljen izraelski ofanzivni plan, porastao na 20.000,piše Avaz

Ukupno je zabilježeno otprilike 60.000 raseljavanja iz grada Gaze, rekao je.

– Širom Pojasa Gaze, stotine hiljada porodica i dalje žive u prenatrpanim, nedostojanstvenim i nesigurnim uslovima na mjestima raseljavanja – dodao je.


