UN: Blokirana skoro polovina humanitarnih misija za Gazu, ometana od strane Izraela

UN je u četvrtak saopštio da je gotovo polovina humanitarnih misija u Pojasu Gaze bila blokirana, ometana ili odložena od strane Izraela u posljednjoj sedmici.

Pozivajući se na Ured za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), portparol Stefan Dužarik rekao je da se “kašnjenja i prepreke humanitarnih kretanja unutar Gaze nastavljaju, a kretanja koja su odobrile izraelske vlasti i dalje traju satima da se završe”.

– Timovi su ostavljeni da čekaju na putevima koji su često opasni, zakrčeni ili neprohodni – dodao je.

Ometanje kretanja pomoći

Napominjući da je “od 89 pokušaja koordinacije kretanja s izraelskim vlastima širom Pojasa Gaze, samo 59% olakšano” između prošle srijede i utorka, Dužarik je izvijestio da je “još 26% u početku odobreno, ali je potom ometano na terenu; 8% je u potpunosti odbijeno, a 7% su morali povući organizatori”.

Rekao je da je od 23 ometana kretanja, pet na kraju uspješno završeno, uključujući misije prikupljanja zaliha s prijelaza i evakuacije pacijenata.

Ali preostalih 18 nije završeno, dodao je.

Zabrinutost zbog ofanzive

O humanitarnoj situaciji, Dužarik je rekao da su kolege iz UN-a “duboko zabrinute zbog rizika od nadolazeće izraelske ofanzive na dodatne dijelove grada Gaze”, naglašavajući da bi “utjecaj potpune ofanzive bio više nego katastrofalan, ne samo za one u gradu već i za cijeli Pojas Gaze”.

Prema Dužariku, UN-ovi timovi za praćenje stanovništva ukazali su na to da je oko 1.300 ljudi pobjeglo iz sjeverne u južnu Gazu u ponedjeljak i utorak, čime je broj kretanja sjever-jug od 14. augusta, kada je objavljen izraelski ofanzivni plan, porastao na 20.000,piše Avaz

Ukupno je zabilježeno otprilike 60.000 raseljavanja iz grada Gaze, rekao je.

– Širom Pojasa Gaze, stotine hiljada porodica i dalje žive u prenatrpanim, nedostojanstvenim i nesigurnim uslovima na mjestima raseljavanja – dodao je.

Facebook komentari