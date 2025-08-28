Otvoreno priznali: Ryanair plaća osoblju da “lovi” putnike sa prevelikim prtljagom

Svi putnici i dalje smiju besplatno unijeti malu torbu koja stane ispod sjedala, maksimalnih dimenzija 40x30x20 cm. Druga torba, najčešće mali kofer na točkovima do 55x40x20 cm, može se unijeti uz nadoplatu, a u suprotnom osoblje preuzima torbu i smješta je u prtljažnik aviona uz naknadu do 75 funti.

Michael O’Leary, glavni izvršni direktor Ryanaira, izjavio je da će bonusi za osoblje koji zadrži neusklađenu prtljagu porasti s 1,50 na 2,50 eura po torbi, vjerojatno od početka zimskog reda letenja u novembru. Također će biti ukinuto mjesečno ograničenje bonusa od 80 eura kako bi se potaknulo osoblje da zadrži što više neusklađenih torbi.

O’Leary je istaknuo da je zabrinutost javnosti zbog kazni pretjerana: “Redovno idem na ukrcaje u Dublinu i nemamo problema s malim torbama… Ako je zatvarač jedino što izlazi iz mjerila, torba prolazi, nema problema.” Ipak, dodao je: “Još uvijek mi nije jasno zašto toliki ljudi s ruksacima misle da će proći kroz vrata, a da mi nećemo primijetiti ruksak. Hoćemo. I platit ćete za taj ruksak. Nećete ući ako ne stane,pišu Vijesti

Prema O’Learyju, većina putnika poštuje pravila – 99,9% – dok manji broj, oko 0,1%, plaća naknadu na izlazu, što godišnje čini oko 200.000 putnika.

Direktor Ryanaira naglasio je da kompanija ne pokušava “uhvatiti putnike na prevaru”, već želi osigurati da svi poštuju pravila i zadrže učinkovit i jeftin sistem putovanja. “Ako poštujete pravila, nema problema. Vodimo vrlo učinkovitu, vrlo pristupačnu, vrlo jeftinu aviokompaniju i nećemo dopustiti nikome da nam stane na put,” poručio je O’Leary novinarima.

