Paklena trojka im kroji sudbinu! Detalji razgovora Trampa sa zetom i Tonijem Blerom o Gazi, ovo im je PRIORITET!

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp predsjedavao je u srijedu sastankom posvećenom ratu u Gazi, uz učešće bivšeg britanskog premijera Tonija Blera i bivšeg specijalnog izaslanika Bijele kuće za Bliski istok, Džareda Kušnera, potvrdio je visoki zvaničnik administracije za Rojters.

Na sastanku su, kako je naveo, razmatrani svi aspekti aktuelnog sukoba, uključujući intenziviranje isporuka hrane i pomoći civilima u Gazi, rešavanje talačke krize, planiranje za postratnu obnovu i političko rešenje situacije.

Zvaničnik je rekao da je u pitanju običan politički sastanak, kakve Tramp često organizuje sa svojim timom.

Ipak, navodi agencija, prisustvo Blera i Kušnera ukazuje na šire konsultacije i pokušaje da se formuliše sveobuhvatan odgovor SAD na jedan od najtežih humanitarnih izazova u svijetu.

Džared Kušner, suprug Trampove kćerke Ivanke, bio je ključna figura u Trampovoj administraciji tokom prvog mandata, kada je posredovao u tzv. “Abrahamovim sporazumima”, kojima su normalizovani odnosi između Izraela i nekoliko arapskih zemalja.

Toni Bler, premijer Britanije u vrijeme rata u Iraku, dugo je angažovan kao izaslanik međunarodne zajednice za Bliski istok i smatra se uticajnom ličnošću u diplomatskim krugovima, piše espreso.

Facebook komentari