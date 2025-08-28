Svijet

Užas u Turskoj: Na dan vjenčanja desila se velika tragedija

Objavljeno prije 27 minuta

Mladoženja (23) je poginuo tijekom slavljeničke pucnjave na vlastitom vjenčanju u Turskoj.

Beyzanur Beyazit

Mladence Beyzanur Beyazit i Ali Karacu su rodbina i gosti ispraćali s ceremonije kada je Karaca ranjen, a navodno ga je upucala njegova šogorica.

Policija je privela 47-godišnju ženu, a u njezinu su vrtu pronađena dva neregistrirana pištolja, prenosi Dnevnik.hr.

Teško ozlijeđeni Karaca prebačen je u državnu bolnicu gdje je preminuo od zadobivenih ozljeda. Tužiteljstvo je otvorilo istragu o incidentu.

Stari običaji

Slavljenička pucnjava česta je na svadbama u crnomorskoj regiji sjeverne Turske, javlja Daily Mail.

Prošlog je tjedna još jedan muškarac poginuo, a dvojica su ranjena tijekom slavljeničke pucnjave netom prije vjenčanja u sjeveroistočnoj pokrajini Trabzon.

To je vjenčanje otkazano, a dvoje je ljudi, od kojih je jedan bio policajac, privedeno.

Jedan liječnik je 2018. godine umro nakon što si je pucao u glavu dok je provjeravao ispravnost pištolja koji je u tom trenutku slučajno opalio na vjenčanju u Turskoj, prenosi Novi.


