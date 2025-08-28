Da li je ovo nova obećana zemlja Balkanaca: “Za 6 godina uštedio sam 100.000 eura”!

Sve više rastuće cijene života i nekretnina u Hrvatskoj podstiču mnoge građane da razmišljaju o privremenom odlasku u inostranstvo, sa ciljem da zarade veću svotu novca i kasnije se vrate kući. Upravo takvu ideju iznio je i jedan korisnik Reddita, upitavši druge gdje je najbolje otići izvan Hrvatske kako bi se što brže uštedjelo za ulaganje u nekretnine.

Objava je izazvala brojne komentare, a najviše puta spominjana destinacija bila je Švajcarska.

– Jedini tačan odgovor – kratko je napisao jedan korisnik. Drugi su ipak upozoravali da, iako su plate u Švajcarskoj veoma visoke, i troškovi života su izuzetno veliki.

– Imaš odličnu platu tamo, ali isto tako i život je skup – poručio je jedan učesnik, dok je drugi dodao da je i pored toga lakše uštedjeti u Švajcarskoj nego ostati u Hrvatskoj, gde su mogućnosti štednje mnogo manje.

Posebnu pažnju privukla je ispovest jednog Hrvata koji već šest godina radi u Škotskoj.

– Cijeli život sam radio u ugostiteljstvu, sada sam duty menadžer u hotelu i pabu. Za šest godina, uključujući i vrijeme lockdowna, uspio sam da uštedim oko 100 hiljada evra. Ulažem u kuću u Škotskoj, a kasnije planiram da još malo štedim i onda da se vratim kući – opisao je.

Osim klasičnih destinacija poput Irske, Luksemburga ili Norveške, korisnici su predlagali i druge opcije. „Ako ideš sam, kao neporočni radnik, imaš 1–2 opcije unutar EU i 4–5 van nje. Što se tiče EU, to su Luksemburg i Irska. Van EU – Švajcarska, Lihtenštajn i Norveška. Svuda drugdje, kada platiš stanarinu, ostaje ti vrlo malo“, naveo je jedan komentator.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da uopšte ne treba napuštati Hrvatsku.

– Postani keramičar – savjetovao je jedan korisnik, aludirajući na nedostatak kvalifikovanih zanatlija i dobre zarade u obrtničkim poslovima.

Naravno, nije izostala ni ironija.

– Idi u bilo koju banku ili zlataru, s čarapom na glavi – našalio se jedan učesnik, dok je drugi primijetio da je previše optimistično vjerovati da se s istim poslom koji radiš u Hrvatskoj, samo u drugoj zemlji, može lako uštedjeti dovoljno za kupovinu nekretnine kod kuće, piše espreso.

