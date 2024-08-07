Napad u školi u SAD-u: Ubijena 2 djeteta, ovo je napadač!

Minneapolis je potresen tragičnom pucnjavom u katoličkoj školi Annunciation, gdje je dvoje djece poginulo, a 17 osoba ranjeno, uključujući jednu odraslu osobu i šestoro djece u kritičnom stanju.

Napadač je identifikovan kao 23-godišnja Robin Westman, ranije poznat kao Robert Westman, koji je izvršio samoubistvo na licu mjesta.

Westman je odrastao u Richfieldu, a njegova majka radila je u Annunciation školi. Tokom napada, napadač je bio obučen u crno i naoružan puškom, sačmaricom i pištoljem, dok je ispaljivao desetine hitaca kroz prozore crkve. Zvaničnici su naveli da nije imao opsežnu kriminalnu prošlost, a motiv incidenta još uvijek se istražuje.

Najmanje je dvoje mrtvih. Kako je potvrđeno, ubijeno je dvoje djece, u dobi od 8 i 10 godina. Ranjenih je 17, od toga 14-ero djece.

Istraga je otkrila da je Westman imao YouTube kanal koji je kasnije obrisan. Na njemu su se nalazili snimci oružja, manifesti na ruskom i engleskom jeziku, te mapa crkve. Njegov sadržaj pokazivao je radikalna uvjerenja, uključujući pro-ruske, pro-transrodne i pro-komunističke stavove, dok je istovremeno iskazivao anti-Trump, anti-kršćanske, anti-semitske i anti-indijske poruke, često u kombinaciji s kontroverznim online memeovima.

Incident se dogodio samo dva dana nakon početka nastave u ovoj privatnoj osnovnoj školi koju pohađa oko 395 učenika. U gradu su prethodnih dana zabilježene još tri pucnjave, ali policija navodi da ovaj slučaj nije povezan s ostalima,pišu Vijesti

Do sada u 2025. godini zabilježeno je više od 140 pucnjava u osnovnim i srednjim školama u SAD-u, dok je oružano nasilje proglašeno javnozdravstvenom epidemijom.

