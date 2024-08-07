Djeca čine trećinu pacijenata u bolnicama Ljekara bez granica u Gazi

Djeca mlađa od 15 godina činila su gotovo trećinu ambulantnih pacijenata liječenih od rana u poljskim bolnicama Ljekara bez granica (MSF) u Gazi prošle godine, pokazuje analiza objavljena u medicinskom časopisu The Lancet.Podaci se odnose na šest zdravstvenih ustanova koje MSF podržava u južnom i centralnom dijelu razorene enklave. Samo u 2024. godini obavljeno je više od 90.000 pregleda rana, a u skoro polovini slučajeva radilo se o povredama od bombi, granatiranja ili pucnjave, navodi organizacija.Broj poginulih u izraelskoj ofanzivi, pokrenutoj nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, porastao je na preko 62.000, prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi. Više od polovine čine žene i djeca. Povjerljiva baza podataka izraelske vojne obavještajne službe, o kojoj je prošle sedmice pisao Guardian, sugerira da su pet od šest ubijenih Palestinaca bili civili.

Napad na bolnicu Nasser

U ponedjeljak je Izrael dva puta gađao bolnicu Nasser, posljednju javnu bolnicu koja još radi na jugu Gaze. Poginulo je 20 ljudi, među njima pet novinara. Svjedoci navode da je druga eksplozija pogodila bolnicu samo 15 minuta nakon prve, u trenutku kada su stigli novinari i spasilačke ekipe.

Dok se o poginulima češće izvještava, broj ranjenih dobija manje pažnje. Više od 150.000 ljudi je ranjeno, prema podacima vlasti u Gazi.

“Eksplozivno oružje dizajnirano je za upotrebu na otvorenim bojištima, ali se sve češće koristi u urbanim područjima”, navodi MSF. “Privremena skloništa u kojima ljudi žive nakon čestih raseljavanja gotovo da ne nude zaštitu od eksplozivnog oružja i njegovih sekundarnih efekata”.

U dvije MSF bolnice, 60% povreda nogu bilo je uzrokovano eksplozijama, često sa otvorenim ranama kostiju, mišića i kože.

MSF upozorava da mnoge žrtve uopće ne dospiju do bolnica: “Najveći broj odmah pogine na mjestu udara, a ranjive grupe poput beba, djece, osoba s invaliditetom i starijih često uopće ne mogu napustiti mjesto napada”.

Kriza u bolnicama

Teški uslovi života – improvizirani šatori, razorena infrastruktura, uništeni putevi i sanitarni sistemi – dodatno opterećuju nekoliko preostalih bolnica. Više od polovine prijavljenih povreda odnosi se na nesigurne uslove života, kućne i saobraćajne nesreće.

MSF se suočava sa kritičnim nestašicama lijekova i hrane, a pacijentima trenutno može osigurati samo jedan do dva obroka dnevno. “Vrlo vjerovatno uskoro nećemo moći davati hranu pacijentima”, upozorava organizacija, ponavljajući poziv na trenutni i trajni prekid vatre i nesmetan ulazak humanitarne pomoći,piše N1

Izraelske vlasti tvrde da omogućavaju ulazak medicinskih potrepština. Ministarstvo odbrane navodi da je u Gazu prebačeno više od 45.000 tona medicinske opreme od početka rata. No UN agencije i ljekari na terenu upozoravaju na ozbiljan nedostatak lijekova i opreme, koji pripisuju ograničenom i usporenom protoku pomoći zbog izraelskih restrikcija.

