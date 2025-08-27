Trump osuo drvlje i kamenje, psovao na sav glas! Lavrov ga izbacio iz kolosjeka, a kad čujete šta je rekao… ŠOK!

Američki predsjednik Donald Tramp je izjave ruskih zvaničnika koji dovode u pitanje legitimitet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog nazvao “pozerstvom” koje je deo mirovnih pregovora.

– Nije važno šta govore. Svi su pozeri. Sve je to s***e (bulls***) – kazao je Tramp sinoć na sastanku sa saradnicima u Beloj kući.

Ugledni vašingtonski sajt Hil navodi da je za procenu tih izjava upitan i Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof, koji se početkom ovog mjeseca sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju.

Vitkof je rekao da se slaže s ocijenom predsjednika SAD.

Tramp i Vitkof su upitani o komentarima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je posljednjih dana sugerisao da bi legitimitet Zelenskog mogao da bude prepreka za bilo kakav konačni mirovni sporazum sa Kijevom.

– Bez obzira na to kada bi taj sastanak (Putina sa predsjednikom Ukrajine) mogao da se održi, a to mora da bude veoma dobro pripremljeno, veoma je ozbiljno pitanje ko će potpisati sporazum s ukrajinske strane – rekao je Lavrov za NBC, nazivajući Zelenskog “de fakto šefom režima”.

Hil podsjeća da se Tramp zalaže za okončanje rata u Ukrajini, koji besni od invazije ruskih snaga 2022.

Šef Bijele kuće se sastao sa Putinom ranije ovog meseca na Aljasci, nakon čega je uslijedio sastanak u Bijeloj kući sa Zelenskim i evropskim liderima.

Tramp je rekao da bi sljedeći korak trebalo da bude sastanak Putina i Zelenskog, ali nijedna strana izgleda nije ni blizu dogovora o parametrima takvog samita.

Tramp je juče bio uzdržan oko toga da li ponovo kreće da otkucava vrijeme Putinu za pristanak na neku vrstu prekida vatre ili suočavanje s ekonomskim posledicama.

– Veoma je ozbiljno to što imam na umu, ako budem morao da to uradim. Ali želim da vidim kraj – rekao je Tramp o ratu u Ukrajini.

Kijev indipendent prenosi da je Tramp kazao da bi SAD potencijalno mogle da pokrenu “ekonomski rat” koji bi bio “loš za Rusiju”.

Tramp je ipak naglasio da to ne želi Rusiji i da bi i Ukrajina mogla da se suoči sa posljedicama.

– Ni Zelenski nije baš nevin. Potrebne su dve osobe da se igra tango – rekao je Tramp.

Kijevski medij navodi da Tramp, od stupanja na dužnost u drugom predsjedničkom mandatu u januru, nije uveo nove sankcije protiv Moskve, uprkos nekoliko prijetnji.

U nekim slučajevima je čak i ublažio ograničenja, dok Rusija intenzivira vazdušne napade na Ukrajinu.

Facebook komentari