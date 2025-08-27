E, SAD KREĆE HAOS… Tramp zagrmio poslije sastanka sa Putinom – dao UPOZORENJE pa izjavio: “UVEŠĆU SANKCIJE RUSIJI!”

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je spreman da uvede ekonomske sankcije Rusiji, ako ruski predsjednik Vladimir Putin ne pristane na prekid vatre, upozoravajuci na ozbiljne posljedice.

– Želimo da se to završi. Imamo ekonomske sankcije. Govorim o ekonomskim jer nećemo ući u svjetski rat -rekao je Tramp.

Tramp nije postavio novi vremenski okvir za sprovođenje sankcija ukoliko se ne zaustavi rat u Ukrajini, preneo je CNN.

– Neće biti svjetski rat, ali će biti ekonomski rat. Biće loše za Rusiju – naveo je Tramp.

Izrazio je nadu da i dalje postoji put ka posredovanju u postizanju sporazuma o okončanju rata u Ukrajini.

Tramp je takođe ponovo sugerisao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski snosi dio krivice za sukob.

– Ono što sam mislio da će biti najlakše, ispostavilo se kao najteže – rekao je Tramp o ratu u Ukrajini, navodeći da ipak misli da će uspeti da pomogne da se taj sukob okonča.

Tramp je nekoliko puta pretio uvođenjem sankcija Rusija ukoliko ne okonča rat u Ukrajini i postavljao je za to vremenske okvire, ali ih je kasnije produžavao, piše blic.

(24sata.info)

