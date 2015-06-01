Merz: Njemačka neće priznati palestinsku državu

“Nećemo se pridružiti ovoj inicijativi”,rekao je Merz na zajedničkoj konferenciji za novinare s Carneyjem u Berlinu.

“Trenutno ne smatramo da su uslovi za priznavanje države ni na koji način ispunjeni”, dodao je.

Njemačka smatra priznanje palestinske države jednim od posljednjih koraka u rješenju o dvije države u kojem Izraelci i Palestinci mogu mirno živjeti jedni pored drugih.

Nasuprot tome, Carney je krajem jula najavio da će njegova zemlja priznati Palestinu kao državu na Generalnoj skupštini UN-a u septembru.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron također planira to učiniti, dok je Britanija prijetila Izraelu da će to učiniti ukoliko se ne ispune određeni uvjeti.

Carney je opravdao potez rekavši da su izgledi za rješenje o dvije države sve gori i gori.

Iako je Merz uveo djelimični embargo na oružje Izraelu kao odgovor na izraelske planove za proširenje rata na grad Gazu, sada je potvrdio da Njemačka neće slijediti njegove partnere u priznavanju Palestine, čak ni nakon što su Ujedinjene nacije proglasile glad u dijelovima Gaze.

