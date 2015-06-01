Brojni evropski političari podnijeli ostavke zbog izraelskog rata u Gazi

Od zakonodavaca u Westminsteru do ministara u Madridu i Hagu, brojni političari i javne ličnosti podnijeli su ostavke, rekavši da ne mogu šutjeti o onome što se dešava u Gazi.

Holandija: Ministar vanjskih poslova i drugi

Najnovija ostavka visokog profila dogodila se u Holandiji prošle subote, kada je spor oko sankcija Izraelu doveo do raspada dijela vladajuće koalicije.

Caspar Veldkamp podnio je ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova nakon što su koalicioni partneri blokirali njegove prijedloge, koji su uključivali embargo na robu iz ilegalnih izraelskih naselja, zabranu kupovine oružja iz Izraela, zabrane putovanja za krajnje desničarske izraelske ministre i priznavanje palestinske državnosti.

Većina zakonodavaca podržala je samo jednu mjeru, pozivajući Izrael da dozvoli novinarima i posmatračima ulazak u Gazu.

Njegova ostavka izazvala je domino efekat, a centristički Novi društveni ugovor (NSC) povukao je sve svoje ministre i državne sekretare iz privremene vlade. Ostavke su podnijeli vršilac dužnosti zamjenika premijera, ministri unutrašnjih poslova i obrazovanja, ministar zdravstva i četiri druga člana kabineta.

“Ukratko, završili smo s tim“, rekao je novinarima vođa Vijeća za nacionalnu sigurnost i bivši vršilac dužnosti zamjenika premijera Eddy van Hijum, nazivajući postupke izraelske vlade dijametralno suprotnim međunarodnim ugovorima.

Privremeni premijer Dick Schoof izrazio je duboko žaljenje zbog ostavki i opisao pogoršanje situacije u Gazi kao “dramatično“.

Otkazao je planiranu posjetu Ukrajini kako bi obuzdao unutrašnje reakcije.

Velika Britanija: Protest laburističkih zastupnika

U Velikoj Britaniji, nekoliko zastupnika je napustilo prednju klupu nakon što se lider Laburističke stranke Keir Starmer, sada i premijer, kao lider opozicije suzdržavao od poziva na trenutni prekid vatre u Gazi.

Nešto više od mjesec dana nakon početka rata u Gazi, laburistički zastupnik Imran Hussain podnio je ostavku na mjesto u Starmerovom ministarskom timu u sjeni, rekavši da želi snažno zagovarati prekid vatre u Gazi. Hussain, koji je bio ministar u sjeni za Novi dogovor za radni narod, rekao je da se njegov stav značajno razlikuje od Starmerovog.

Sedmicu kasnije, Jess Phillips, zastupnica za Birmingham Yardley, napustila je svoju ulogu ministrice u sjeni za nasilje u porodici i zaštitu. Bila je među 56 zastupnika laburista, uključujući osam članova kabineta u sjeni, koji su glasali za amandman Škotske nacionalne stranke na Kraljev govor kojim se poziva na prekid vatre.

Istog dana, Yasmin Qureshi, zastupnica za Bolton South East, također je podnijela ostavku na svoju poziciju ministrice u sjeni za jednakost kako bi glasala za prijedlog o prekidu vatre. U svojoj izjavi, rekla je da je djelovala sa žaljenjem, ali je morala “glasati po svojoj savjesti i u ime hiljada birača“ koji su je pozivali da podrži prekid vatre.

U augustu 2024. godine, Mark Smith, visoki zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova sa sjedištem u britanskoj ambasadi u Dublinu, također je podnio ostavku u znak protesta zbog prodaje oružja iz Velike Britanije Izraelu. Upozorio je da vlada možda može biti saučesnik u ratnim zločinima, rekavši da je izrazio zabrinutost na svim nivoima.

Negativne reakcije su se proširile i izvan Westminstera.

U lokalnim vijećima, Shaista Aziz i Amar Latif u Oxfordu, Amna Abdullatif u Manchesteru i Altaf Patel u Blackburnu podnijeli su ostavke na mjesto člana stranke.

Bivša visokopozicionirana zastupnica Lynne Jones također je ostavila ostavku ubrzo nakon početka rata, dok je Lubaba Khalid, palestinska fotografkinja i službenica Mladih laburista, podnijela ostavku, protiveći se Starmerovim komentarima o Gazi.

Španija: Ministri Podemosa napustili koalicionu vladu

U Španiji su se tenzije unutar koalicije produbile nakon što je manji partner Sumar, koji je uključivao pet zastupnika iz stranke Podemos, spriječio lidera Podemosa Ionea Belarru da govori tokom parlamentarne debate o Palestini u decembru 2023. godine.

Iako su se trenja s koalicijom povećavala oko drugih pitanja, izvor iz Podemosa rekao je španskom listu “Diario Red“ da je taj potez bio “kap koja je prelila čašu“.

Belarra je bio jedan od najžešćih kritičara Izraela u parlamentu, optužujući izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da planira genocid već u oktobru 2023. godine.

Umjesto toga, Agustin Santos je govorio u ime Sumara, pozivajući vladu da prizna Državu Palestinu, revidira sve sporazume o naoružanju s Izraelom i pokrene istragu Međunarodnog krivičnog suda. Međutim, u to vrijeme nije koristio termin “genocid“.

Ubrzo nakon toga, svih pet zastupnika Podemosa objavilo je da napuštaju savez Sumar i koalicionu vladu.

U Irskoj, viši advokat za ljudska prava Michael Farrell dao je ostavku sredinom jula u antirasističkom tijelu Vijeća Evrope u znak protesta zbog onoga što je opisao kao šutnju o Gazi.

Farrell, koji je 14 godina bio predstavnik Irske u Evropskoj komisiji protiv rasizma i netolerancije (ECRI), rekao je da više ne može služiti dok tijelo odbija osuditi izraelske napade.

Rekao je da su njegovi ponovljeni pokušaji da pokrene ovo pitanje ugušeni, a kada je konačno podnio prijedlog pred plenarnu sjednicu ECRI-ja u julu, on je odbijen jer je izvan mandata grupe.

“Osjećao sam da ne mogu nastaviti učestvovati u kritiziranju država zbog nepoštivanja domaćih ljudskih prava ako ne mogu komentirati užasne napade u Gazi“, rekao je.

Belgija: Koalicija u opasnosti

Belgija je također na rubu vlastitog političkog obračuna.

Ministar vanjskih poslova Maxime Prevot nedavno je upozorio da koaliciona vlada riskira kolaps zbog izraelskog rata u Gazi.

“Ako vlada ne zauzme oštriji stav o kršenjima ljudskih prava od strane izraelske vlade ili ne prizna Palestinu, postoji rizik od velike krize“, rekao je za dnevni list De Standaard,piše N1

Prevot je potvrdio da će na sastanku u srijedu s premijerom Bartom De Weverom podnijeti memorandum s prijedlozima.

Također je nagovijestio korištenje političkog utjecaja, rekavši da ne isključuje blokiranje vladinih odluka ako pitanje ostane neriješeno.

Facebook komentari