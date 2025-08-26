Danska ne isključuje priznanje palestinske države, pod uslovom da bude demokratska, izjavila je danas danska premijerka

Ne kažemo ‘ne’ priznavanju Palestine kao države“, rekla je Mette Frederiksen na konferenciji za novinare.

„Zalažemo se za to već jako dugo. To je ono što želimo. Ali, naravno, moramo osigurati da to bude demokratska država“, dodala je.

U nedjelju je više od deset hiljada Danaca izašlo na ulice pozivajući na prekid rata u Gazi i zahtijevajući od Danske da prizna palestinsku državu.

U intervjuu za dnevne novine Jyllands-Posten sredinom augusta, Frederiksen je izjavila da je „Netanyahu sada sam po sebi problem“, ocijenivši da njegova vlada ide „predaleko“.

„Nastavak Netanyahuove izuzetno nasilne politike u Gazi je neprihvatljiv“, napisala je također na svojim društvenim mrežama, uz napomenu da od napada 7. oktobra podržava pravo Izraela da ukloni „prijetnju koju predstavlja Hamas“.

Priznavanje palestinske države mora služiti „pravoj svrsi“, upozorila je danas.

„Ona to može postati tek kada se zaista bude podržavalo rješenje o dvije države. I kada se bude mogla garantovati održiva i demokratska palestinska država, bez uticaja Hamasa. A to se, naravno, mora desiti uz međusobno priznavanje s Izraelom“, pojasnila je.

U međuvremenu, Danska će iskoristiti svoje predsjedavanje Evropskom unijom kako bi povećala pritisak na Izrael.

„Biće teško prikupiti potrebnu podršku, ali učinit ćemo sve što možemo“, obećala je.

U napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra poginulo je 1219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, prema podacima AFP-a koji se temelje na zvaničnim informacijama.

U izraelskoj ofanzivi kao odgovor na napad, poginulo je najmanje 62.744 ljudi u Gazi, uglavnom civila, prema podacima Ministarstva zdravstva koje funkcioniše pod Hamasom u Gazi, a koje Ujedinjene nacije smatraju pouzdanim. Ofanziva je dovela i do humanitarne katastrofe.

