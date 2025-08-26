Svijet

Turske vlasti odbile dozvoliti izraelskom brodu da pristane u istanbulskoj luci

Objavljeno prije 24 minute

Turske vlasti odbile su dozvoliti izraelskom brodu, kojim upravlja kompanija ZIM, da pristane u istanbulskoj luci, prisiljavajući ga da se preusmjeri u luku Pirej u Grčkoj, izvijestio je online portal Turkiye Today, pozivajući se na informacije koje su potvrdile vlasti.

Ovaj potez dio je nove restriktivne politike Turske protiv Izraela zbog rata u Gazi. Od 21. augusta 2025. godine, Ankara je uvela zabranu ulaska izraelskih brodova u turske luke. Ograničenje se odnosi i na plovila koja plove pod izraelskom zastavom i na ona u vlasništvu Izraelaca. Slično tome, turskim brodovima je zabranjeno pristajanje u izraelskim lukama,pišu Vijesti

Uz zabranu, uveden je novi zahtjev koji obavezuje sve brodove koji ulaze u turske luke da dostave pismenu potvrdu da nemaju veze s Izraelom.

Vlasnici brodova također moraju dati informacije da njihov teret neće biti isporučen Izraelu u vojne ili druge svrhe, prenosi BTA.


