Izraelski vojnici prijete Billie Eilish i drugima zbog podrške Palestincima

Izraelski vojnici su na topničke granate ispaljene na Gazu ispisali imena američkih slavnih osoba Billie Eilish i Marka Ruffala, ismijavajući pjevačicu i glumca zbog njihove glasne podrške Palestincima.

Slike koje su u ponedjeljak kružile internetom prikazuju granate od 155 mm s ispisanim imenima pjevačice, dobitnice Grammyja i holivudskog glumca, uz podrugljivu poruku: “Možete ići u Gazu.”

Ovaj potez dolazi u trenutku kada su obje poznate osobe glasno zahtijevale trenutni prekid vatre u Gazi i humanitarni pristup opkoljenoj enklavi.

Eilish i Ruffalo bili su među stotinama umjetnika koji su potpisali pismo Artists4Ceasefire i nosili simbolične crvene značke na dodjeli Oscara 2024. godine, pozivajući Vašington da zaustavi isporuku oružja Izraelu i vrši pritisak za prekid vatre.

Izrael je od oktobra 2023. godine ubio više od 62.700 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid na Međunarodnom sudu pravde zbog rata protiv enklave.

