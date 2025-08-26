UBIO 2 DETEKTIVA U ZABAČENOM GRADU PA UZEO DJECU: Opsadno stanje, napadač ušao u šumu, policija ga lovi!

Dva policajca su ubijena, a jedan je ranjen u pucnjavi koja se jutros dogodila u Australiji u mjestu Porepunkah, na oko 300 kilometara od Melburna. Osumnjičeni za ubistvo je navodno u bjekstvu sa djecom!

Policija je u utorak ujutro došla da uruči nalog za pretres jedne kuće, kada je muškarac – za kojeg se vjeruje da je pristalica pokreta suvjerenih građana – otvorio vatru na njih.

Prema prvim informacijama, dvojica detektiva su poginula na licu mjesta, dok je treći policajac prevezen u bolnicu. Još nije poznato koliko su ozbiljne njegove povrede.

Napadač je uspio da pobjegne i za njim je pokrenuta opsežna policijska potjera.

Prema izvorima iz policije, napadač je pobjegao sa imanja sa članovima svoje porodice, uključujući i decu.

Navodno je policija uspela da ga opkoli u obližnoj šumi, ali nema informacija da je savladan. Građanima je naređeno da ostanu u svojim domovima i da izbegavaju ovo područje.

Veruje se da je osumnjičeni samoproglašeni “suvereni građanin” – pripadnik pokreta čiji sledbenici odbacuju autoritet države, zakone i poreze, a policiju i sudove ne priznaju kao legitimne institucije.

Pucnjava se dogodila u blizini osnovne škole, koja je sada zaključana.

