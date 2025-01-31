Europi prijete ostaci uragana Erin, meteorolozi upozorili: ‘Stižu jake oluje i poplave’

Prije nego što se osjete puni efekti oluje, Velika Britanija bi u ponedjeljak mogla zabilježiti temperature i do 30 °C. Ipak, toplo vrijeme neće dugo potrajati – već tokom noći i utorka očekuju se kiša, jak vjetar i naglo zahlađenje, najprije u Irskoj i Sjevernoj Irskoj, a zatim i u većem dijelu Ujedinjenog Kraljevstva.

Visoki valovi već prijete zapadnim obalama, a prognoze pokazuju da će na otvorenom moru zapadno od Irske dosezati i do 10–12 metara, dok će se u srijedu i četvrtak širiti prema obalama Francuske, Španije i Škotske. U nedjelju je Erin lociran zapadno od Irske i jugozapadno od Islanda. Satelitske snimke pokazale su izraženu ciklonsku strukturu, dok je američki NOAA Ocean Prediction Center procijenio središnji pritisak oluje na svega 953 mbar, uz udare vjetra jačine uragana.

Meteorolozi ističu da cikloni tropskog porijekla često donose energičnije i nestabilnije zračne mase nego tipični atlantski cikloni, što znači da će uvjeti biti olujni. Najjači vjetrovi u ponedjeljak zadržat će se uglavnom nad morem, ali će visoki valovi i obilne padavine i dalje prijetiti zapadnim obalama Irske, Sjeverne Irske i Škotske. Kako se sistem bude pomjerao prema istoku i jugu kontinenta, donosit će sve nestabilnije vremenske prilike. Prema prognozama, od sredine sedmice nad Evropom će se pojačati visinski mlazni tok, koji bi, u kombinaciji s toplim i vlažnim tropskim zrakom, mogao stvoriti uvjete za višednevne oluje nad Sredozemljem i Alpama.

Posebno zabrinjava činjenica da su temperature Sredozemnog mora i dalje neuobičajeno visoke za kraj augusta, što dodatno povećava potencijal za nastanak snažnih nevremena, lokalnih poplava i jakih grmljavinskih oluja. Do četvrtka i petka očekuje se da će Erinov sistem, oslabljen ali i dalje vrlo prostran, pogoditi Francusku, Njemačku, sjever Italije i područje Alpa. U Velikoj Britaniji i Irskoj tada se očekuju obilne padavine (50–80 mm kiše u zapadnim dijelovima) te udari vjetra od 70–90 km/h, ali bez ekstremnih razmjera.

Na jugu Evrope – posebno na sjeveru Italije i u alpskom području – kombinacija vlažnog zraka i snažnog mlaznog toka mogla bi izazvati opasno vrijeme od srijede do subote, uz mogućnost bujičnih poplava i nevremena. Evropski meteorolozi i Severe Weather upozoravaju da bi se u drugom dijelu sedmice mogao razviti snažan i dugotrajan val olujnog vremena, s naglaskom na sjever Mediterana i zapadni dio kontinenta. Preporučuje se povećan oprez i praćenje lokalnih prognoza jer će se vremenski uvjeti brzo mijenjati.

Kako smo ranije pisali, Hrvatsku su danas pogodile znatno niže temperature. Najhladnije je bilo u općini Štrigova u Međimurskoj županiji, gdje je u šest sati ujutro izmjereno samo 5,4 °C. Ispod šest stepeni izmjereno je i u Bednji (5,8 °C) te u Virovitici (5,9 °C). Ni u drugim gradovima unutrašnjosti nije bilo toplije. Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti Dalmacije, uz dnevni razvoj oblaka, postoji mala mogućnost lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar uglavnom slab, a ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, koja će sredinom dana okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 24 i 29 °C.

Sutra se očekuje također pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a u Gorskoj Hrvatskoj uz dnevni razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, a na Jadranu popodne do umjeren jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12 °C, na Jadranu od 18 do 23 °C, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 29 °C. Do kraja sedmice temperature će dodatno rasti i prelaziti 30 °C, ponegdje i do 35 °C, ali za vikend su ponovo najavljena grmljavinska nevremena i pad temperature, prenosi Novi.

