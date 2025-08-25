Svijet

Registrovan zemljotres jačine od preko 6 stepeni Rihtera! Tlo se opasno zatreslo, evo i gdje!

Objavljeno prije 11 minuta

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju…

Zemljotres magnitude 6.2 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 25. avgust 2025 u 08:48 časova, na području istočno od Kurilskih ostrva.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 49.4264 i dužine 159.8695.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 35 kilometara ispod površine zemlje, piše Telegraf.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.


