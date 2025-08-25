Jak zemljotres pogodio Tursku!

Zemljotres magnitude 4,8 stepeni po rihterovoj skali pogodio je danas u nedelju, 24. avgustu 2025. godine u 20,58 časova, područje zapadne Turske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.1797 i dužine 28.1272 južno od grada Balikesira.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju, piše espreso.

