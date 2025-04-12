Krajnje desničarski ministri naredili načelniku izraelske vojske: Opkolite ih, pustite ih da umru od gladi

Izraelski krajnje desničarski ministri otvoreno su zagovarali izgladnjivanje stanovništva Gaze tokom sjednice vlade, što je izazvalo žestok sukob s načelnikom Generalštaba Ejalom Zamirem oko strategije rata u Gazi, izvijestili su u nedjelju izraelski mediji.Sukob se dogodio tokom kasnonoćnih rasprava u subotu o “Operaciji Gideonova kočija 2”, planiranoj velikoj ofanzivi praćenoj masovnim evakuacijama u gradu Gazi.

Ministar finansija Bezalel Smotrič tražio je oštrije mjere protiv Palestinaca koji ostanu.

– Naredili smo ti da izvedeš brzu operaciju. Po mom mišljenju, možeš ih opkoliti. Ko se ne evakuiše, ne daj mu. Bez vode, bez struje, pusti ih da umru od gladi ili da se predaju. To je ono što hoćemo, a ti si sposoban da to uradiš – prenio je njegove riječi Kanal 12.

Zamir je uzvratio upozorivši da su neselektivni rokovi vojno nerealni i zavise od situacije na terenu.

– Već djelujemo u drugim područjima, u Kan Junisu i Rafahu – rekao je, naglašavajući da “vojna realnost zahtijeva vrijeme i pažljivo planiranje”.

Rasprava je dodatno eskalirala kada se uključio krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir, optužujući Zamira za oklijevanje i pitajući ga: “Da li se bojiš vojnog pravnog savjetnika?”

Smotrič je potom optužio Zamira da prkosi političkim nalozima i blokira odlučne poteze, rekavši: “Ovo nije ono što je političko rukovodstvo naredilo. Ti ne želiš poraziti Hamas.”

Zamir je odgovorio: “Ti ništa ne razumiješ. Ne znaš šta je brigada ili bataljon. Ovo zahtijeva vrijeme,piše Avaz

Prema navodima Kanala 12, premijer Benjamin Netanjahu i visoki ministri, uključujući Israela Kaca i Rona Dermera, ostali su nijemi, samo ukazujući na “sve veći američki pritisak” za brza rješenja.

Vlada će se ponovo sastati u utorak kako bi nastavila razgovore o ofanzivi u Gazi i mogućem sporazumu o razmjeni zarobljenika, izvijestio je “Times of Israel”.

