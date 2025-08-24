Dodatnu prijetnju predstavlja ruska specijalizirana jedinica za borbu protiv dronova “Rubikon”, koja je raspoređena na ovom dijelu fronta

Nakon što je ruska vojska probila ukrajinske linije odbrane i napredovala do 20 kilometara u pravcu Pokrovska, elitne jedinice 1. korpusa Azov zaustavile su napredovanje neprijatelja na dva ključna pravca i u posljednja 24 sata ostvarile proboj dublji od četiri kilometra na okupiranom dijelu teritorije, čime su ozbiljno ugrozile stabilnost ruskih položaja.

Prema informacijama s ruskih Telegram kanala, jedinice 5. motorizovane brigade trpe teške gubitke u ljudstvu i teritoriji, a glavni razlog za ukrajinski uspjeh navodi se kao nedovoljna priprema ruske odbrane na tom pravcu.

Ukrajinski izvori tvrde da su njihove snage prošle sedmice uspjele na dva mjesta odsjeći ruske trupe, stvarajući poluokruženje u kojem se sada nalazi više od 1.000 ruskih vojnika, što dodatno otežava rusku poziciju na frontu.

U samom Pokrovsku situacija ostaje izuzetno teška, budući da su ruske snage pod artiljerijsku kontrolu stavile sve glavne putne pravce prema gradu, čime su znatno otežale snabdijevanje i pojačanja ukrajinskim trupama.

Dodatnu prijetnju predstavlja ruska specijalizirana jedinica za borbu protiv dronova “Rubikon”, koja je raspoređena na ovom dijelu fronta i zadaje velike probleme ukrajinskim braniocima. Zbog konstantnih udara ruskih FPV dronova, preostali zemljani putevi prema Pokrovsku sada su prekriveni mrežama koje imaju za cilj spriječiti prolazak bespilotnih letjelica.

Prema najnovijim podacima ukrajinskog Generalštaba, samo od 4. augusta do danas, u borbama oko Pokrovska ruske snage izgubile su preko 1.000 vojnika, uključujući veliki broj ranjenih i oko 40 zarobljenih.

