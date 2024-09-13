Gradonačelnik Brisela se žali: “Linija kokaina košta manje od rum-kole”

Gradonačelnik europske prijestolnice Brisela, Filip Klose (Philippu Close), upozorio je na rast nasilja u gradu zbog jeftinih teških droga.

– Moram naglasiti da je jeftinije ušmrkati liniju kokaina nego popiti rum i Coca-Colu, da su laboratoriji za sintetičke droge posvuda i da je novac o kojem se radi jednostavno zapanjujući. Samo jedna lokacija za prodaju droge može donijeti 20.000 eura dnevno – izjavio je Klose u intervjuu za Le Soir, govoreći o eksploziji nasilja povezanog s drogom u gradu.

Gradonačelnik je dodao da veći broj policajaca na ulicama neće sam riješiti problem te je naglasio potrebu za raspravom o tome zašto droge imaju tako veliki utjecaj na društvo u glavnom gradu EU-a i suradnju sa zdravstvenim stručnjacima.

– Postoji endemski problem, a to je da su – prema analizama otpadnih voda – Brisel i Antverpen među pet najvećih evropskih gradova po konzumaciji droga. Ako se uhvatimo u koštac s trgovinom, a ne postavljamo pitanje zašto ljudi konzumiraju kokain ili sintetičke droge, ovu borbu nećemo dobiti – upozorio je Close.

Jeftini i lako dostupni narkotici, posebno velike količine kokaina koje stižu kroz luku Antverpen, čine Belgiju ključnim središtem distribucije droge u Evropi. Riječ je o milijardama eura. Samo ove godine u Briselu je zabilježeno najmanje 60 pucnjava, jer ilegalna trgovina drogom potiče procvat nasilnog kriminala. Prema službenim podacima, u 92 pucnjave u 2024. poginulo je devet osoba.

Kako bi se problem riješio, belgijska vlada u julu je odobrila spajanje šest policijskih zona u Briselu u jednu jedinicu, koja bi trebala stupiti na snagu početkom 2027. godine. Trenutno svaka zona ima svoje propise, a policajci mogu djelovati samo unutar svoje nadležnosti, što kriminalne bande iskorištavaju krećući se između zona kako bi izbjegle zakon,piše Avaz

