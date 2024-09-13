Svijet

Izraelski vojnici već ušli u grad Gazu

Objavljeno prije 33 minute

Palestinski svjedoci izvijestili su da su u gradu Gazi primijećeni izraelski vojnici, nakon što je premijer te zemlje Benjamin Netanyahu odobrio planove za zauzimanje metropole u kojoj živi oko milion ljudi, navodi dpa

 An armoured vehicle drives as damaged buildings are seen in the background, amid the ongoing ground operation of the Israeli army against Palestinian Islamist group Hamas, in the Gaza Strip, September 13, 2024. REUTERS/Amir Cohen EDITOR'S NOTE: REUTERS PHOTOGRAPHS WERE REVIEWED BY THE IDF AS PART OF THE CONDITIONS OF THE EMBED. NO PHOTOS WERE REMOVED. TPX IMAGES OF THE DAY

Prema izvještajima, vojnici su uočeni u četvrti Sabri, uglavnom u blizini zgrade koja je nekada služila kao škola.

Na upit agencije dpa izraelska vojska odgovorila je da ne otkriva podatke o položajima svojih vojnika.

Planovi Izraela za okupaciju grada Gaze, u kojem je jučer službeno proglašena glad, prouzročili su strah od daljnje patnje civilnog stanovništva koje gotovo dvije godine trpi posljedice rata,pišu Vijesti

Izrael je ranije poručio da planira preseliti otprilike milion stanovnika grada prije ofanzive, koja se očekivala najranije u septembru.

Ipak, izraelski vojnici već su napredovali do rubnih dijelova priobalnog grada. Izraelske kopnene snage već su ranije tokom rata bile raspoređene u Sabru.


