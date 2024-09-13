Izraelski vojnici već ušli u grad Gazu

Prema izvještajima, vojnici su uočeni u četvrti Sabri, uglavnom u blizini zgrade koja je nekada služila kao škola.

Na upit agencije dpa izraelska vojska odgovorila je da ne otkriva podatke o položajima svojih vojnika.

Planovi Izraela za okupaciju grada Gaze, u kojem je jučer službeno proglašena glad, prouzročili su strah od daljnje patnje civilnog stanovništva koje gotovo dvije godine trpi posljedice rata,pišu Vijesti

Izrael je ranije poručio da planira preseliti otprilike milion stanovnika grada prije ofanzive, koja se očekivala najranije u septembru.

Ipak, izraelski vojnici već su napredovali do rubnih dijelova priobalnog grada. Izraelske kopnene snage već su ranije tokom rata bile raspoređene u Sabru.

