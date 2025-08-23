Potresno: Talijanski kardinal čitao imena ubijene djece u Gazi, trebalo mu sedam sati

Popis od 469 stranica temeljen je na podacima izraelske vlade i Ministarstva zdravstva Gaze.

„Izgovaramo njihova imena jedno po jedno. Oni od svih nas traže da se posvetimo traženju puta mira, počevši od prekida vatre i stvaranja uvjeta za njegovo očuvanje“, kazao je Zuppi.

Bdijenje je održano u parku Monte Sole, nedaleko od Bologne, na mjestu snažne simbolike – u ruševinama crkve Casaglia, spaljene tokom nacističkog masakra 1944. u kojem je ubijeno gotovo 800 ljudi, uključujući djecu. Inicijativu su organizirali monasi Male obitelji Navještenja u saradnji sa Školom mira na Monte Soleu.

U posljednjih nekoliko sedmica, katolički čelnici pojačali su apel za mir u Gazi, suočeni s rastućim brojem žrtava i humanitarnom krizom. Župnik jedine katoličke crkve u Gazi, Gabriel Romanelli, u video poruci 14. augusta opisao je tešku situaciju: „Posvuda su bombardovanja, a smrtnost i razaranja izazivaju veliki strah među civilima.“ Crkva Svete Obitelji u Gazi pogođena je bombardovanjem 13. jula, pri čemu su poginule dvije žene koje su se u njoj sklonile.Jeruzalemski patrijarh, kardinal Pierbattista Pizzaballa, tokom mise 15. augusta poručio je: „Krv nevinih u Gazi i svijetu nije zaboravljena.“ Papa Lav XIV. pozvao je na prekid vatre i okončanje nasilja, naglašavajući važnost dijaloga i diplomatskih napora.

Kardinal Zuppi, koji je imenovan papinim mirovnim izaslanikom za Ukrajinu, poznat je po posredovanju u razmjeni talaca između Rusije i Ukrajine, a tokom konklave na kojoj je izabran papa Lav XIV. smatran je jednim od mogućih kandidata za papinstvo,pišu Vijesti

