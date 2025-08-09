Vojnici u izraelskoj bazi dobili pokvarenu hranu, majke ih odvele kući

U vojnoj bazi izraelskih snaga u blizini grada Eliat dogodila se neobična situacija – vojnicima je zbog čestih nestanaka struje servirana pokvarena hrana, a na kraju su reagirale njihove majke.

Prema izvještaju izraelskog lista Ynet, tokom rekordnog toplotnog vala u bazi je nestajala struja, vojnici su ostali bez klima-uređaja, hladne vode, pa čak i svježe hrane.

Majka jedne od vojnikinja ispričala je za Ynet da je trupama u bazi servirana buđava i pokvarena hrana.

– Majke drugih vojnika su zatim inicirale sastanak s komandirima, nakon kojeg je odlučeno da će svi vojnici biti pušteni kući zbog aktuelne situacije – navela je.

Komandiri baze su prvobitno negirali ove tvrdnje, ali su nakon intervencije porodica priznale da je došlo do problema, te da su “u međuvremenu riješeni”.

Ipak, porodice vojnika tvrde da vojnici, i pored produženog vikenda, i dalje moraju ostati u bazi, da povremeno nestaje struja i da se kvaliteta hrane tek “blago popravila”.

Ynet dodaje da su se vojnici vratili u bazu, ali da su problemi s klimom i nedostatkom hladne vode i dalje prisutni.

