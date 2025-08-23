Svijet

Smijenjen američki general zbog izvještaja o Iranu koji je naljutio Trampa

1.4K  
Objavljeno prije 6 minuta

Smjena predstavlja posljednji u nizu potresa u američkom vojnom vrhu i obavještajnim agencijama

Ministar odbrane SAD-a Pit Hegset smijenio je generala čija je agencija svojim obavještajnim izvještajem o šteti na iranskim nuklearnim postrojenjima nakon američkih napada naljutila Donalda Trampa, prenosi CNN, pozivajući se na dva izvora upoznata s odlukom i jednog dužnosnika Bijele kuće.

General-potpukovnik Džefri Krus više neće biti na čelu američke Obrambene obavještajne agencije (DIA), navode izvori koji su tražili anonimnost jer nisu ovlašteni javno govoriti o odluci.

Smjena predstavlja posljednji u nizu potresa u američkom vojnom vrhu i obavještajnim agencijama, a dolazi mjesecima nakon što su detalji preliminarnog izvještaja procurili u medije. U njemu se navodi da su američki napadi iranski nuklearni program unazadili samo za nekoliko mjeseci, što je bilo u suprotnosti s tvrdnjama Trampa i izraelskog premijera Benjamin Netanjahua.

Na konferenciji za novinare nakon napada u junu, Hegseth je kritikovao medije zbog, kako je tvrdio, pristranosti protiv vojske, ali nije iznio nikakve direktne dokaze o uništenju iranskih nuklearnih postrojenja.

Ranije ove sedmice, Pentagon je objavio da glavni časnik Ratnog zrakoplovstva, general Dejvid Alvin, planira otići u mirovinu dvije godine ranije.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh