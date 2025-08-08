Austrija tuži nekoliko velikih lanaca marketa: Sumnja se da su manipulisali sniženjima

U Ministarstvu za socijalnu politiku Austrije izrazili su sumnju u transparentnost načina na koji trgovački lanci Billa, Spar, Hofer i Lidl prikazuju snižene cijene prehrambenih proizvoda.

Navode kako ovi trgovački lanci ne poštuju obavezu prikazivanja najniže uporedive cijene u posljednjih 30 dana. Zbog toga, potrošačima je u mnogim slučajevima nejasno da li zaista ostvaruju uštedu prilikom kupovine artikala označenih kao sniženi.

– Ne smije se dešavati da kafa bude prikazana kao snižena sa 14 na sedam eura, a da je prije samo dvije sedmice koštala šest ili sedam eura – upozorila je Petra Lojpold (Petra Leupold) iz Udruženja za informiranje potrošača (VKI).

Austrijski list Standard ističe da su ovakve prakse u supermarketima česte. Lojpold je naglasila kako ova tema dobija dodatnu težinu u kontekstu inflacije, s obzirom na to da građani sve više traže proizvode na sniženju. Prema njenim riječima, prehrambeni proizvodi koji su na akciji čine veliki dio ukupne potrošnje.

Zbog svega navedenog, nadležno ministarstvo odlučilo je podnijeti tužbu protiv spomenutih lanaca trgovine. Kako je izjavila ministrica Korina Šuman (Korinna Schumann) iz Socijaldemokratske partije Austrije (SPÖ), cilj je uvesti poštena i jasna pravila igre. Poručila je da promocije cijena moraju biti fer i razumne jer, kako je naglasila, u današnje vrijeme prilikom svake kupovine važan je – svaki euro.

Facebook komentari