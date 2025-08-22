Izraelski napadi ubili 50 Palestinaca u Gazi, među njima tražioci pomoći

Najmanje 50 Palestinaca ubijeno je u četvrtak u izraelskim napadima u Pojasu Gaze, među njima devet osoba koje su čekale humanitarnu pomoć, dok su još dvije osobe umrle od gladi, saopćili su medicinski izvori.

Napadi na civile

Pet članova jedne porodice poginulo je u napadu dronom u Kan Junisu na jugu Gaze. Još pet osoba ubijeno je kada su izraelske snage granatirale grupu civila koja je čekala pomoć kod centra za distribuciju na ulici Salah al-Din u centralnoj Gazi. Jedan muškarac ubijen je dok je čekao pomoć kod koridora Netzarim.

U četvrti Al-Tufah u Gazi, dvoje civila je ubijeno, a nekoliko teško ranjeno u napadu dronom na okupljene stanovnike u području Al-Zarka. U četvrti Sabra, četiri osobe su poginule u napadu dronom na grupu civila, a još osam Palestinaca, među njima i djeca, stradalo je u napadu na njihov dom. U zasebnom napadu na porodičnu kuću u području Al-Šanti na sjeverozapadu grada ubijene su četiri osobe.

U sjevernom gradu Džabalia četiri Palestinca su poginula u napadu dronom, dok su tri osobe ubijene u zračnom udaru kod džamije Al-Istijaba u četvrti Sabra. U distriktu Al-Nazla u Jabalii dvije osobe ubijene su u napadu dronom na grupu civila.

Poginula djeca

U četvrti Šeih Radvan u Gazi jedna osoba je ubijena u napadu na stan, dok je dijete poginulo, a majka ranjena kada su granate pogodile šator za raseljene porodice kod Baraka Šeik Radvan.

U Rafahu su tri osobe ubijene, a više ranjeno kada su izraelske snage napale civile koji su čekali pomoć kod centara za distribuciju, naveli su medicinari u bolnici Naser u Kan Junisu. Izraelska vojska ubila je i sedam Palestinaca i ranila 18 drugih gađajući ljude koji su čekali pomoć u području Vadi Gaza u centralnom dijelu pojasa.

Izraelske snage nastavile su rušenja i bombardovanje u četvrtima Zeitun i Sabra u Gazi, prenijela je zvanična agencija Wafa.

Munir al-Burš, generalni direktor Ministarstva zdravstva u Gazi, saopćio je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da su još dvije osobe umrle od gladi i pothranjenosti u posljednja 24 sata, čime je broj umrlih povezanih s glađu od oktobra 2023. porastao na 271, uključujući 112 djece.

