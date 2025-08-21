Netanyahu: “Pokorit ćemo Gazu čak i ako Hamas pristane na prekid vatre i pusti taoce”

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu planira pokoriti cijeli pojas Gaze čak i ako Hamas pristane na prekid vatre i sporazum o oslobađanju taoca, piše The Times of Israel.

U intervjuu emitiranom u četvrtak, Netanyahu je nastavio s napadima na australskog premijera Anthonyja Albnesea koji je najavio da će priznati Palestinu.

“Siguran sam da je ugledan javni službenik, ali mislim da je njegov dosje zauvijek okaljan slabošću koju je pokazao suočen s ovim Hamasovim terorističkim čudovištima”, rekao je Netanyahu o Albaneseu.

“Kada najgora teroristička organizacija na svijetu, ovi divljaci koji su ubijali žene, silovali ih, odrubljivali glave muškarcima… kada ovi ljudi čestitaju premijeru Australije, znate da nešto nije u redu.”

Netanyahu je u utorak verbalno napao australskog premijera putem svojeg službenog profila na X-u.

“Povijest će pamtiti Albanesea po onome što jest: Slab političar koji je izdao Izrael i napustio australske Židove”, napisao je Netanyahu.

