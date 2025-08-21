SAD i EU finalizirale trgovinski sporazum: Historijski trenutak

Sjedinjene Američke Države i Evropska unija danas su finalizirale okvirni trgovinski sporazum koji su postigle prošlog mjeseca, uz carinu od 15 posto na američki uvoz većine evropske robe, uključujući automobile, farmaceutske proizvode, poluprovodnike i drvnu građu.Prema postignutom dogovoru, EU je obećala ukidanje carina na sve američke industrijske proizvode te omogućavanje povlaštenog pristupa tržištu za niz američkih poljoprivrednih proizvoda i morskih plodova, navodi se u zajedničkoj izjavi SAD-a i EU-a.

Washington će poduzeti korake za smanjenje trenutne carinske stope od 27,5 posto na uvoz evropskih automobila i automobilskih dijelova u SAD, nakon što Brisel donese zakone potrebne za sprovođenje obećanih smanjenja carina na američke proizvode, stoji u izjavi.

Američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavili su trgovinski dogovor 27. jula na Trumpovom golf-terenu u Škotskoj, poslije jednosatnog sastanka koji je uslijedio nakon nekoliko mjeseci intenzivnih pregovora.

Dvoje lidera ponovo su se sastali ove sedmice u okviru pregovora o okončanju ruskog rata u Ukrajini, a svoj okvirni trgovinski dogovor nazvali su historijskim postignućem. U zajedničkoj izjavi navodi se i da bi se dogovor u budućnosti mogao proširiti na dodatna područja i tako poboljšati tržišni pristup.

Evropski proizvođači automobila mogli bi biti oslobođeni visokih američkih carina u roku od nekoliko sedmica, rekao je za Reuters viši zvaničnik Trumpove administracije.

„Čim usvoje te zakone — i ne mislim na njihovo potpuno sprovođenje, već samo usvajanje — možemo rasteretiti evropske proizvođače automobila. Mogu reći da obje strane žele sve završiti brzo“, rekao je zvaničnik.

„Zajednička izjava je način da se strane međusobno drže za riječ i ispune obećanja koja su dale prošlog mjeseca“, dodao je.

„Pokušavamo uskladiti redoslijed koraka s Evropskom unijom kako bismo bili sigurni da osjećaju dovoljan nivo pritiska da dobiju neophodna ovlaštenja za početak zakonodavnog procesa kojim bi se carine snizile, kako su i obećali“, izjavio je zvaničnik.

Naglasio je da je siguran kako će druga strana to i učiniti te da je zajednička izjava omogućila međusobno razumijevanje i vremensko usklađivanje koraka.

„Smanjenje američkih carina na automobile i dijelove stupit će na snagu prvog dana mjeseca u kojem EU usvoji obećane zakone, s mogućnošću retroaktivnog oslobađanja za proizvođače automobila“, navodi se u zajedničkoj izjavi. Još nije poznato kada će Brisel započeti zakonodavni proces.

U izjavi se napominje i da će SAD od 1. septembra na uvoz evropskih aviona i dijelova za avione, generičkih lijekova i sastojaka, hemijskih prekursora i rijetkih prirodnih sirovina, poput plute, naplaćivati samo najnižu carinsku stopu za najpovlaštenije nacije.

EU će od SAD-a kupiti ukapljeni prirodni gas (LNG), naftu i proizvode povezane s nuklearnom energijom u vrijednosti od 750 milijardi dolara, kao i američke čipove za vještačku inteligenciju u vrijednosti od 40 milijardi dolara, navodi se u zajedničkoj izjavi. Osim toga, kompanije iz Evropske unije uložit će dodatnih 600 milijardi dolara u strateške američke sektore do 2028. godine,pišu Vijesti

Obje strane obavezale su se da će raditi na uklanjanju „neopravdanih prepreka za digitalnu trgovinu“, a EU se obavezala da neće uvoditi naknade za korištenje internetske mreže. SAD i EU također su pristali da pregovaraju o pravilima o porijeklu robe kako bi osigurali da obje strane imaju koristi od dogovora.

„Razmotrit će i saradnju u zaštiti svojih tržišta čelika i aluminija od prekomjernih kapaciteta, istovremeno održavajući sigurne lance snabdijevanja između SAD-a i EU-a, uz uvođenje carinskih kvota“, stoji u zajedničkoj izjavi.

