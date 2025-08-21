Seul u park postavio hologram policajca: Kriminal pao za 22 posto

Svakog dana između 19 i 22 sata u parku Judong br. 3 u Seulu hologram policajca u prirodnoj veličini ponavlja upozorenja o videonadzoru i poručuje da će pravi službenici odmah reagirati, prenosi Vice.

Od postavljanja digitalnog policajca u oktobru prošle godine, u sklopu inicijative “Siguran park”, broj prijavljenih kaznenih djela u tom području smanjen je za oko 22 posto. Projekat je u potpunosti podržala seulska policija, a hologram je izradila tehnološka kompanija Hologrammica.

– Iako je jasno da osoba nije stvarna, sama percepcija prisutnosti policije imala je značajan odvraćajući učinak – navela je policija u saopćenju.

Jeziva pojava ili inovacija?

Hologram je visok više od 170 centimetara i modeliran prema stvarnoj osobi. Njegova pojava, posebno kada zasvijetli u mraku, djeluje pomalo zastrašujuće. Dok ga jedni smatraju korisnim i visokotehnološkim alatom, drugi ga uspoređuju sa svjetlećim strašilom.

– Koji vrag, ovdje patrolira policijski duh, šta ljudi misle – napisao je jedan korisnik na društvenim mrežama.

Budućnost nadzora

Načelnik policijske stanice Jungbu, Ahn Dong-hjun, izjavio je da se hologram “ustaljuje kao pametni sigurnosni uređaj” i najavio proširenje ovakvih sistema potpomognutih umjetnom inteligencijom i na druge lokacije.

Južna Koreja je već poznata po eksperimentalnoj primjeni tehnologije u javnom sektoru, od prepoznavanja lica u školama do virtualnih asistenata na željezničkim stanicama.

Iako ostaje pitanje da li je pad kriminala posljedica stvarnog odvraćanja ili ljudi jednostavno izbjegavaju park zbog svjetleće projekcije, čini se da je glavni cilj postignut – hologram tjera posjetioce da dvaput razmisle.

