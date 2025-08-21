Treneri iz Italije zatražili suspenziju Izraela

Svijet

Udruženje italijanskih nogometnih trenera zatražilo je da se Izrael suspenduje iz svih međunarodnih takmičenja zbog sukoba u Gazi.

Pismo s ovim zahtjevom poslano je Nogometnom savezu Italije uz apel da ga proslijede FIFA-i i UEFA-i.

Iz udruženja ističu da ovo nije samo simboličan potez, već moralna obaveza. “Vrijednosti čovječanstva i sporta prisiljavaju nas da osudimo djelovanja koja dovode do patnje i smrti, među kojima su mnogi nevini, uključujući sportiste. Svijet ne smije ostati ravnodušan prema onome što se dešava Palestincima”, naveli su u saopćenju,pišu Vijesti

Podsjećamo, Italija i Izrael su u istoj grupi evropskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Prva utakmica zakazana je 8. septembra u Debrecenu, dok je revanš 14. oktobra u Udinama.


