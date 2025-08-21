Savezni sud SAD dozvolio Trampu ukidanje zaštite za 60.000 migranata

Savezni sud SAD odobrio je administraciji predsjednika Donalda Trampa ukidanje privremene zaštite od deportacije i poništavanje radnih dozvola za više od 60.000 migranata iz Srednje Amerike i Nepala. Odluka dolazi dok se pred sudom još uvijek vodi postupak protiv ove politike.Ahilan Arulanantam iz Centra za imigracijsko pravo i politiku pri UCLA-i, koji je zajedno s drugim organizacijama podnio tužbu, oštro je kritikovao odluku suda. Prema njegovim riječima, sud nije pružio jasno obrazloženje, čime je zapravo potvrdio vladinu moć da donosi ovakve odluke,piše Avaz

Podsjetimo, okružna sutkinja Trina L. Tompson u julu je privremeno spriječila administraciju da ukine zaštitu od deportacije. U svojoj tadašnjoj oštroj presudi, sutkinja je navela da je odluka vlade vjerovatno motivisana „rasnom netrpeljivošću“.

Odluka Žalbenog suda predstavlja značajan korak za administraciju SAD, jer omogućava nastavak politike ukidanja statusa privremene zaštite za migrante, uprkos kritikama i pravnim izazovima koji još traju.

