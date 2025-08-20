Dolazi izuzetno opasna oluja, naređenje je izdato

Iako se uragan neće direktno sudariti s kopnom, njegovi jaki vjetrovi i talasi već pogađaju obalu.

Do sada je izdato upozorenje na jake morske struje od Floride do Nove Engleske, a najintenzivniji talasi očekuju se naredna dva dana.U Sjevernoj Karolini, na plaži Wrightsville, spašeno je najmanje 60 osoba iz vode.

New York je zatvorio sve gradske plaže za kupanje danas i sutra, a zabrane su uvedene i na Long Islandu i pojedinim plažama u New Jerseyju.

Do utorka, više od 1.800 ljudi napustilo je Ocracoke trajektom.

Guverner Sjeverne Karoline Josh Stein proglasio je vanredno stanje i upozorio stanovništvo da bude spremno za dodatne evakuacije.

Nacionalni centar za uragane saopštio je da je Erin trenutno oluja kategorije dva sa vjetrovima od 161 kilometara na sat.

Meteorolozi upozoravaju da bi udarni talasi mogli da dostignu visinu od 4,6 metara.

Oluja je jučer nastavila da pogadja ostrva Turks i Caicos i dijelove Bahama, a očekuje se da će se zatim okrenuti ka Bermudima i dalje prema sjeveru SAD.

Na ostrvu Nantucket, kod obale Massachusettsa, talasi bi mogli da dostignu visinu veću od tri metra do kraja sedmice.

Iako evakuacije dalje na jugu nisu naređene, pojedini prilazi plažama su zatvoreni zbog očekivanog porasta nivoa mora do jednog metra iznad normalne plime,pišu Vijesti

Uragan Erin opisuje se kao izuzetno opasna oluja.

U poređenju s prethodnim uraganima, lokalni stanovnici je opisuju kao “sjeveroistočni vjetar na steroidima”.

